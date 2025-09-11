Părinții care își aduc sau iau copiii de la școală folosesc adesea oprirea temporară în dreptul unităților de învățământ. Această practică poate bloca traficul, mai ales pe străzile înguste sau aglomerate. Cunoașterea reglementărilor actualizate din Codul Rutier 2025 este esențială pentru a evita sancțiunile și pentru a menține siguranța pietonilor.

Codul Rutier 2025 precizează clar locurile în care oprirea vehiculului nu este permisă. În aceste zone, nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni semnificative. În general, restricțiile vizează locurile unde siguranța traficului este afectată sau vizibilitatea este redusă.

Oprirea nu este permisă în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”, pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la mai puțin de 50 de metri înainte și după acestea. De asemenea, nu se poate opri pe poduri, pe sau sub pasaje denivelate, pe viaducte, în curbe sau în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 de metri.

Sunt interzise și opririle pe trecerile pentru pietoni sau la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea, în intersecții și sensuri giratorii, precum și în stațiile mijloacelor de transport public. Alte restricții vizează oprirea în dreptul altor vehicule, pe marcaje continue, pe trotuare, pe pistele pentru biciclete sau în locurile unde depășirea este interzisă.

în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;

pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la o distanță mai mică de 50 m înainte și după acestea;

pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;

în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;

pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;

în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mică de 25 m de colțul intersecției;

în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;

în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauză, să treacă peste acest marcaj;

în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) și (3);

pe pistele pentru biciclete;

în locurile unde este interzisă depășirea.

Aceste reguli au rolul de a preveni blocarea circulației și de a proteja siguranța tuturor participanților la trafic. Chiar opririle foarte scurte pot genera ambuteiaje, în special în zonele cu trafic intens sau cu vizibilitate redusă.

Codul Rutier nu interzice explicit oprirea în dreptul unităților de învățământ. Totuși, majoritatea școlilor se află pe străzi înguste, cu locuri de parcare limitate. În aceste condiții, părinții opresc frecvent pe banda de circulație sau, dacă drumul permite, pe banda a doua, pentru a fi cât mai aproape de intrare. Aceeași situație apare și la plecarea copiilor de la școală.

Practic, chiar dacă timpul de oprire este scurt, între 10 și 20 de secunde, impactul asupra traficului poate fi semnificativ. Dacă mai multe mașini fac această manevră simultan, străzile se pot bloca pentru perioade mai lungi, afectând circulația a zeci de autovehicule.

Nerespectarea regulilor de oprire poate atrage amenzi între 400 și 600 de lei. În special, oprirea pe o singură bandă de circulație unde există linie continuă, pe piste de biciclete sau în dreptul altor vehicule parcate este interzisă.

Mai mult, oprirea prelungită peste limita admisă într-o zonă interzisă poate fi considerată staționare neregulamentară. În astfel de cazuri, amenzile pot depăși 1.000 de lei, iar vehiculul poate fi ridicat, iar proprietarul va plăti și o suprataxă între 500 și 1.000 de lei.

În condițiile în care traficul urban este intens, este recomandat ca părinții să identifice alternative sigure pentru oprirea temporară. Acestea pot include parcările autorizate din apropierea școlii sau zonele special amenajate pentru îmbarcarea și debarcarea copiilor.

Școlile pot contribui prin amenajarea de spații dedicate și prin colaborarea cu autoritățile locale pentru a evita blocajele. Semnalizarea clară a zonelor de oprire și informarea părinților asupra regulilor rutiere poate reduce numărul încălcărilor și crește siguranța elevilor.

Respectarea regulilor de oprire și staționare nu doar că ajută la fluidizarea traficului, dar reduce și riscurile de accidente. În plus, evitarea amenzilor și a ridicării vehiculului contribuie la gestionarea eficientă a timpului și la reducerea stresului în intervalele aglomerate ale zilei.