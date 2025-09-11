Elena Udrea a fost eliberată condiționat pe 17 iulie 2025, după aproape patru ani de detenție. Retrasă din politică, ea se concentrează acum pe familie și pe creșterea fiicei sale, Eva.

În prima zi de școală a celei mici, Udrea a postat un mesaj în care a spus că dorința de a-și însoți fiica la început de clasa I s-a împlinit și că emoțiile au fost mari, dar bucuria și fericirea au fost la fel de intense.

Ea a adăugat că Eva a fost încrezătoare pentru că a mers la școală împreună cu părinții, la fel ca ceilalți copii. Udrea i-a urat fiicei sale să fie prima în tot ceea ce își dorește și a transmis elevilor un an școlar cu rezultate bune, iar sărbătoriților zilei le-a dorit să fie ocrotiți de Sfânta Fecioara Maria.

La eveniment, fosta ministră a purtat o ținută care a atras toate privirile, însă tot au existat voci care au comparat-o cu aparițiile sale din anii trecuți. Fotografia de familie postată alături de mesaj a fost analizată și din perspectiva vestimentației.

Stilistul Florin Burescu a spus că Udrea a demonstrat de-a lungul timpului că știe să facă alegeri vestimentare inspirate. El nu îi critică ținuta, afirmând că nu i se pare nepotrivită. Cu toate acestea, un sacou din in ar fi completat rochia și ar fi conferit mai multă eleganță, punctează Burescu.

Potrivit lui, dungile orizontale ale rochiei ar fi trebuit echilibrate printr-un croi care să alungească silueta și să adauge rafinament.

„Elena Udrea a demonstrat, de-a lungul timpului, că știe să facă combinații vestimentare. Nu-mi displace ținuta purtată la școală, dar eu aș fi optat și pentru un sacou, din in, ar fi îmbrăcat mai mult zona de top. Mai exact, la atâtea dungi orizontale, ale rochiei, trebuia să acopere brațele și să formeze un unghi frumos cu deschizătura sacoului, care să-i confere ținutei un aspect de alungire, de înălțare”, a declarat stilistul.

Florin Burescu a mai precizat că Udrea ar trebui să poarte mai des rochii, care pun în valoare feminitatea sa, deși i se potrivesc și costumele de inspirație masculină. El a apreciat faptul că aceasta nu renunță la pantofii cu toc, pe care i-a descris ca fiind feminini și capabili să transforme orice ținută.

Stilistul a mai spus că, din punct de vedere vestimentar, Elena Udrea rămâne una dintre preferatele sale dintre fostele doamne din politică.

„Să poarte rochii cât mai multe, deși îi stă bine și în costume în stil masculin, însă feminitatea ei debordantă este potrivită cu rochiile. Ce-mi place foarte mult la ea și e de apreciat e că nu renunță niciodată la tocuri, într-adevăr, sunt feminine, frumoase și schimbă orice ținută. Elena este una dintre preferatele mele, dintre doamnele din politică, din punct de vedere vestimentar”, a concluzionat acesta.

