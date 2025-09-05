Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, își petrece în prezent timpul în mijlocul familiei, preferând să stea departe de lumina reflectoarelor. Aparițiile sale publice din ultimele săptămâni au fost impecabile, demonstrând că se află într-o formă de invidiat. Ea a precizat că momentan nu intenționează să iasă în presă, bucurându-se de relaxare și liniște.

Referitor la starea sa de sănătate, Udrea a menționat că se simte bine după ce a fost operată la finalul lunii iunie, în urma unor dureri abdominale resimțite în penitenciar. Ea a fost transportată cu ambulanța la spital și a suferit o intervenție chirurgicală ușoară, fiind diagnosticată cu colecistită acută litiazică, conform comunicatului Penitenciarului de Femei Ploiești Târgșorul Nou.

„Încă nu ies în presă. Sunt bine, am parte de relaxare, de liniște. Sunt bine. Toate bune”, a mărturisit Elena Udrea pentru Cancan.ro.

La ieșirea din penitenciar, Elena Udrea a afirmat că este bucuroasă că această etapă dificilă s-a încheiat și a subliniat că viața în pușcărie este grea, mai ales pentru femei. În ceea ce privește o eventuală revenire în politică, ea a spus că acest lucru nu îi mai trece prin minte, deși a glumit că ar putea fi tentată văzând modul în care se face politică astăzi.

Udrea a subliniat că nu va reveni în viața publică și nici în politică, de unde a ieșit încă din 2016, alegând să se dedice creșterii fiicei sale.

Udrea a mai precizat că plătește prejudiciul în dosarul său de trei ori, din cauza subevaluării activelor scoase la vânzare, și că s-a familiarizat cu Biblia citind-o încă de anul trecut. Ea a adăugat că experiența în penitenciar a făcut-o mai modestă și că s-a descurcat cu foarte puține lucruri personale.

Fostul ministru intenționează să devină o purtătoare de mesaj pentru femeile din penitenciar, subliniind lipsa de soluții de reintegrare în societate pentru deținute.

Fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea, a fost implicată în dosarul Gala Bute, în care Ministerul Dezvoltării, condus de ea în 2011, a alocat fonduri pentru organizarea galei de box în care Lucian Bute și-a apărat titlul mondial. Contractul pentru eveniment a fost atribuit firmei lui Rudel Obreja, pe atunci președinte al Federației Române de Box, prin negociere fără publicarea unui anunț public.

Udrea a fost acuzată de procurori de luare de mită, abuz în serviciu și tentativă de folosire a documentelor false pentru obținerea nelegală de fonduri europene, fiind susținut că peste 8 milioane de lei au fost folosiți ilegal, prejudiciind bugetul de stat. În dosar au fost implicați și alți angajați ai ministerului, oameni de afaceri și oficiali din Federația Română de Box, iar sumele presupus primite ca mită ar fi provenit din contracte cu statul și comisioane de aproximativ 10% din aceste contracte.

După condamnarea definitivă din 2018, când a primit șase ani de închisoare, Elena Udrea a plecat în străinătate și a fost găsită și arestată în Costa Rica, unde a stat în detenție între octombrie și decembrie 2018. Ulterior, în urma unei decizii a Curții Constituționale care a suspendat completurile de cinci judecători, condamnarea sa a fost anulată provizoriu, iar Udrea a fost eliberată și s-a întors în România.

În 2022, după ce o altă decizie definitivă a confirmat condamnarea, Udrea a fugit din nou, de această dată în Bulgaria, de unde a fost extrădată și încarcerată în România în iunie 2022. Instanțele au dedus din pedeapsă perioadele cât a fost arestată în Costa Rica și în Bulgaria, totalizând aproximativ opt luni.