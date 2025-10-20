O pană majoră de internet a provocat disfuncționalități pe scară largă, afectând numeroase site-uri, platforme de jocuri online și aplicații populare, printre care se numără Amazon, Snapchat, Fortnite și Vodafone.

Dificultățile au debutat în cursul dimineții de luni și par a fi cauzate de o defecțiune în cadrul serviciului Amazon Web Services (AWS).

Amazon Web Services a raportat că mai multe dintre serviciile sale înregistrează un volum crescut de erori și întârzieri în răspuns.

Aceasta reprezintă prima pană semnificativă a internetului de la incidentul CrowdStrike de anul trecut, care a perturbat sistemele informatice ale spitalelor, băncilor și aeroporturilor din întreaga lume.

Amazon Web Services furnizează infrastructură digitală, inclusiv capacitate de calcul și spațiu de stocare, precum și alte servicii online, destinate atât firmelor și instituțiilor publice, cât și utilizatorilor individuali.

Defecțiunile serverelor AWS pot determina blocaje sau indisponibilitate pe site-urile și platformele care utilizează serviciile sale cloud.

Amazon Web Services se află în competiție directă cu platformele cloud oferite de Google și Microsoft.

„Pe baza investigaţiei noastre, problema pare să fie legată de rezoluţia DNS a punctului final al API DynamoDB în US-EAST-1″, a declarat compania într-o actualizare.

Rezoluția DNS reprezintă mecanismul prin care firmele pot stabili conexiunea cu serverele respective.

Startup-ul de inteligență artificială Perplexity, platforma de criptomonede Coinbase și aplicația de tranzacționare Robinhood au indicat AWS drept cauza problemelor întâmpinate.

„Perplexity este în prezent indisponibil. Cauza principală este o problemă AWS. Lucrăm la rezolvarea acesteia”, a declarat Aravind Srinivas, CEO Perplexity, într-o postare pe X.

Conform Downdetector, serviciile Amazon, inclusiv site-ul de retail, platforma Prime Video și asistentul vocal Alexa, au întâmpinat dificultăți de funcționare.

Potrivit site-ului specializat în monitorizarea întreruperilor, mai multe jocuri populare precum Fortnite (Epic Games), Roblox, Clash Royale și Clash of Clans au fost afectate, iar platforme financiare precum PayPal, Venmo și Chime au întâmpinat, de asemenea, dificultăți de funcționare.

Mii de utilizatori din SUA au raportat că aplicația Lyft, competitorul Uber, nu a fost funcțională.

Meredith Whittaker, CEO-ul aplicației de mesagerie Signal, a confirmat pe X că serviciul companiei a fost, de asemenea, afectat de pană AWS.

Conform site-ului britanic DownDetector, Lloyds Bank, Bank of Scotland, precum și furnizorii de telecomunicații Vodafone și BT au întâmpinat și ei dificultăți de funcționare.

Platforma online a autorității fiscale și vamale britanice, HMRC, a fost de asemenea afectată de defecțiune.

În mijlocul confuziei, Elon Musk, proprietarul X, a publicat pe platforma sa un mesaj care sugerează satisfacție, menționând că rețeaua X a rămas funcțională și nu a fost afectată.