Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. O persoană a fost rănită

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a transmis că pe strada Mihai Bravu din Ploieşti a avut loc o explozie, care nu a fost urmată de incendiu. În urma incidentului, un bărbat de 57 de ani, conştient, a suferit un traumatism cranio-facial şi o leziune la membrul inferior stâng, fiind evaluat şi tratat de un echipaj de terapie intensivă mobilă, apoi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe din Ploieşti.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”; informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Surse din rândul forţelor de intervenţie au declarat că deflagraţia a avut loc în incinta rafinăriei Petrotel Lukoil. Oficialii ISU Prahova au confirmat că operatorul economic activează în domeniul producţiei şi distribuţiei de produse petroliere. În prezent, pe platforma rafinăriei se desfăşoară lucrări de revizie, care au început în urmă cu câteva zile.