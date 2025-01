O explozie a avut loc sâmbătă dimineață, 25 ianuarie, în apropierea Muzeului Drents din Assen, Olanda, iar autoritățile suspectează că aceasta ar fi fost legată de o tentativă de spargere. În urma incidentului, au fost furate mai multe capodopere arheologice din România, inclusiv celebrul Coif Dacic de la Coțofenești, după cum a declarat procurorul general în cadrul unei conferințe de presă.

Explozia a avut loc la ora 3:45 dimineața, însă, potrivit pompierilor care au intervenit rapid, nu a fost urmată de un incendiu, informează publicația olandeză Rtv Drenthe.

Breaking: Last night thieves entered the Drents Museum in Assen, The Netherlands, with the use of explosives. They got away with precious objects from the ehibition ‘Dacia – Realm of Gold and Silver’. The display features treasures from the ancient kingdom of Dacia. What a horror pic.twitter.com/VITNVSWlCs

— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) January 25, 2025