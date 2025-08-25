Un medic pneumolog din Bihor, Flavia Groșan, care în pandemie spunea că a vindecat mii de bolnavi de COVID-19 cu un simplu antibiotic, susține acum că un bărbat nevaccinat s-a îmbolnăvit după ce a avut relații intime cu iubita lui vaccinată. Ea spune că acesta a avut dureri în piept, oboseală extremă, dureri în gât și „ceață mentală” și pune simptomele pe seama așa-numitului „shedding” – adică transmiterea proteinelor spike din vaccin de la persoanele vaccinate la cele nevaccinate. Groșan mai susține că oamenii vaccinați continuă să producă proteina spike și că unii nu simt nimic, dar alții pot avea reacții grave sau chiar să moară brusc. În opinia ei, bărbatul despre care vorbește a fost „sensibil” la aceste proteine preluate de la partenera sa vaccinată.

Colegiul Medicilor a reacționat. Președinta, Cătălina Poiană, spune că trebuie luate măsuri împotriva medicilor care răspândesc idei greșite ce pot afecta sănătatea publică. Poiană a spus că trebuie luate măsuri împotriva medicilor care răspândesc informații false și pun în pericol sănătatea publică. Ea a discutat cu șefa Colegiului Medicilor Bihor, Carmen Pantiș, care a convocat o ședință de urgență pentru a analiza cazul Groșan.

Poiană a reamintit tuturor că medicii trebuie să se bazeze pe dovezi științifice și să nu dezinformeze. Ea a adăugat că, dacă afirmațiile unui medic nu sunt susținute de știință, acesta trebuie să aducă dovezi clare sau să fie sancționat. Într-o intervenție TV, Poiană a precizat că Groșan riscă sancțiuni care pot ajunge chiar și la retragerea dreptului de a profesa, pentru că nu este la prima abatere.

Societatea Română de Pneumologie (SRP) spune că declarațiile făcute de Groșan nu reprezintă poziția oficială a instituției. SRP reamintește că susține doar medicina bazată pe dovezi științifice și respinge ferm afirmațiile fără bază științifică, atrăgând atenția că astfel de informații false pot afecta sănătatea publică și încrederea în medici.

SRP precizează că misiunea sa este să sprijine pacienții și autoritățile prin expertiză medicală, cercetare și educație, pentru a proteja sănătatea respiratorie. Totodată, cere ca toate mesajele publice din domeniul medical să fie bazate pe informații validate științific.