Dacă vrei ca fiul/fiica ta să fie vocea unui personaj de animație sau să participe la proiecte de radio sau televiziune, există mai multe oportunități în România. În orașele mari, precum București, Cluj-Napoca și Timișoara, există studiouri de dublaj care realizează filme, seriale TV și reclame și care caută copii pentru înregistrări vocale. Părinții pot contacta aceste studiouri și pot întreba dacă au aplicații deschise pentru copii sau dacă acceptă mostre vocale trimise de la distanță.

În general, selecția se face pe baza vârstei, înfățișării, talentului și abilităților de exprimare. Mulți producători lucrează prin agenții de casting sau agenții de actorie, care aduc copiii la audiții. Copilul trebuie să aibă un portofoliu, format din fotografii și scurte filmulețe demo, care să arate cum vorbește și cum joacă.

Fiind minor, copilul poate participa doar cu consimțământul părinților sau tutorilor legali. Filmările pot dura mai multe zile și pot necesita deplasări, deci este important să existe disponibilitate.

Platforme și agenții active în România (2025):

uCast.ro – platformă de casting pentru actori și figurație, inclusiv copii.

New Media Casting – agenție care postează periodic anunțuri pentru copii (reclame, figurație, filme).

Micile Vedete – școală de actorie și televiziune pentru copii, cu oportunități de apariții în producții reale.

Așa cum spuneam anterior, în orașele mari, precum București, Cluj sau Timișoara, există studiouri de dublaj care caută copii pentru înregistrări vocale.

Copilul poate fi înscris și în agenții de voice-over, cum ar fi DUBnSUB sau VoiceOverKids. Aceste agenții colectează mostre vocale ale copiilor și le oferă producătorilor atunci când au nevoie de voci potrivite pentru animații sau reclame TV. Pentru a aplica, părinții trebuie să trimită înregistrări scurte, în care copilul să interpreteze replici, dialoguri sau fragmente de poveste, demonstrând varietate de expresivitate și intonație.

Este recomandat ca părinții să realizeze demo-uri vocale acasă sau în studio, cu fragmente de 30–60 de secunde, în care copilul să folosească diferite tipuri de voce: vesel, trist, jucăuș, dramatic sau chiar voce de super-erou. Aceste demo-uri pot fi trimise studiourilor, agențiilor de casting vocale sau platformelor internaționale care permit aplicații remote, cum ar fi Backstage.

Participarea la cursuri de dicție, actorie vocală sau teatru este foarte utilă. Aceste cursuri ajută copilul să își dezvolte expresivitatea, claritatea și modul de utilizare a vocii, aspecte foarte importante pentru proiectele de animație sau pentru radio.

Pentru radio, există mai multe opțiuni interesante. Posturi precum Radio România Junior, Itsy Bitsy și Radio Kids România au proiecte dedicate copiilor. Chiar dacă aceste posturi de radio nu angajează permanent copii ca vocile oficiale, ele permit participarea în concursuri, rubrici speciale sau proiecte de voice-over.

Există și magazii de voci pentru copii, precum cea de la Dicție.ro. Părinții pot înscrie copilul, plătind o taxă de introducere și trimițând o înregistrare vocală. Posturile de radio, televiziunile și casele de producție pot accesa aceste voci atunci când au nevoie de copii pentru reclame, povești sau dublaj. O altă agenție relevantă este Voiceovers.ro, care include deja copii în portofoliu și oferă exemple de voci disponibile pentru proiecte.

Un exemplu concret de proiect este „Copil de Radio” de la Virgin Radio România, un concurs în care copiii pot câștiga posibilitatea de a apărea ca voce la radio. Părinții trebuie să monitorizeze site-urile web și conturile de pe rețelele sociale ale posturilor de radio pentru a afla despre astfel de concursuri.

Drumul către TV sau radio nu este întotdeauna rapid, dar cu planificare, materiale bune și participare la cursuri, copilul tău își poate transforma visul în realitate.

Pentru a profita de aceste oportunități, părinții trebuie să pregătească un demo vocal de calitate, să contacteze posturile de radio și agențiile de dublaj direct, să urmărească constant anunțurile și să se asigure că există consimțământul legal și că programul copilului nu afectează școala sau sănătatea sa.

Pași practici pentru părinți:

Documentare locală – verifică agențiile și studiourile din zona ta și urmărește site-urile de casting.

Înscriere pe platforme de casting – creează profil cu fotografii și informații relevante despre copil.

Cursuri de actorie sau dicție – copilul învață să fie expresiv și să se obișnuiască cu camera.

Aplicarea la emisiuni TV și show-uri de talente – urmărește secțiunile de înscrieri ale posturilor TV.

Protecția copilului – Nu accepta oferte dubioase și verifică contractele, remunerarea și drepturile de imagine!