Dar câți dintre ei știu de ce e nevoie pentru a deschide un cont pentru un minor?

Acest articol publicat pe site-ul Wealthup explică de ce este nevoie pentru deschiderea unui cont bancar pentru un minor, pentru ce poate folosi copilul acel cont și alte detalii esențiale.

Un minor ar putea fi interesat să-și deschidă un cont bancar, dar numai părinții sau tutorii legali pot face asta, devenind proprietari de conturi comune sau de economii. Pașii variază, în funcție de instituția financiară.

Cu toate acestea, conform procedurilor generale de deschidere a unui cont bancar pentru copii, acești pași ar trebui să vă permită, în general, să deschideți un cont bancar pentru un minor.

Băncile oferă conturi de economii pentru copii în zilele noastre și, din ce în ce mai mult, acestea sunt combinate cu aplicații bancare pentru copii și adolescenți.

Iată câteva dintre cele mai elementare tipuri de conturi:

Este cel mai bun cont pentru nou-născuți și copii mici, cu un orizont de timp lung.

Conturile de economii vă permit să depuneți bani și să câștigați o sumă modestă ca dobândă pentru banii deținuți în cont. Aceste conturi au acoperire Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) în valoare de 250.000 USD (asigurare pentru depozitele din contul bancar în cazul în care instituția bancară se confruntă cu probleme financiare), reprezentând un loc sigur pentru a stoca bani și a câștiga dobândă.

Cel mai bun pentru adolescenții care încep să-și gestioneze banii.

Un cont curent este un alt cont bancar care permite să stocați bani și oferă acces ușor pentru utilizarea banilor. Aceste conturi, care beneficiază și de asigurare FDIC, sunt asociate cu un card de debit.

Unele conturi au cerințe de sold minim lunar și percep taxe de serviciu. Minorii ar trebui să caute conturi curente cu taxe minime sau fără taxe, dacă este posibil.

Cel mai bun pentru cei care învață abia acum gestionarea banilor.

Un card de debit preplătit este un card cu „valoare stocată” care funcționează similar cu un card cadou. Un card preplătit vă permite să cheltuiți doar banii stocați pe card și nimic mai mult.

Acestea au beneficiile lor. Cardurile de debit preplătite previn comisioanele de descoperire de cont, ajutându-vă să evitați capcanele costisitoare de a cheltui prea mult. Nu poți cheltui mai mult decât ai și nu ești penalizat pentru că ai încercat.

Cel mai bun pentru părinții care doresc să deschidă un cont bancar sau de investiții pentru un minor.

Un cont de custodie este un cont de economii pe care un adult îl gestionează în numele unui copil sub o anumită vârstă (de obicei, 18, 21 sau 25 de ani). Orice active financiare deținute în cont sunt deținute de beneficiarul contului (minorul). Aceste conturi permit adulților să facă tranzacții în cadrul contului, cum ar fi cumpărarea și vânzarea de investiții sau economisirea în beneficiul minorului.

Se pot aplica restricții de la o instituție bancară la alta. De exemplu, adolescenții au, în general, acces doar la conturile de verificare pentru copii. Indiferent de tipul de cont pe care îl alegeți, veți dori unul cu o aplicație bogată în funcții.

De exemplu, cu aplicații precum Greenlight, puteți stabili controale parentale pentru a monitoriza, gestiona și lista scurtă de unde copiii cumpără online și offline.

Multe dintre aceste aplicații pentru bani pentru adolescenți sunt echipate cu instrumente utile de alfabetizare financiară pentru ca să-i învățați pe copiii să gestioneze banii.