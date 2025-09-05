Florin Manole a subliniat că statul suportă în prezent costuri semnificativ diferite pentru distribuirea pensiilor: peste 6 milioane de lei pentru transferurile pe card și mai mult de 60 de milioane de lei pentru plățile prin mandat poștal.

Oficialul a precizat că își propune să deschidă un dialog, inclusiv cu reprezentanții sistemului bancar, pentru a găsi soluții care să sprijine pensionarii și să încurajeze cât mai mulți dintre ei să aleagă varianta de a primi pensia pe card.

Ministrul Muncii a arătat că România se află în afara tendinței europene privind plata pensiilor și a exprimat dorința ca tot mai mulți beneficiari să primească banii pe card, subliniind că această opțiune nu va fi impusă. El a explicat că un asemenea sistem ar permite o mai bună utilizare a resurselor umane și ar reduce efortul logistic al distribuirii pensiilor la domiciliu.

Totodată, a dat exemplul alocațiilor plătite pe card, care nu înregistrează întârzieri, ceea ce ar garanta și pentru pensii un proces mai rapid și sigur.

„Suntem în afara trendului european și eu sper să ajungem ca majoritatea oamenilor să încaseze banii pe card. Atenție, nimeni nu forțează pensionarii să opteze pentru a primi pensia pe card, dar eu îmi doresc ca tot mai mulți seniori să opteze pentru această variantă. Trebuie să avem o capacitate de realocare a resurselor umane și o scădere considerabilă a eforturilor de a alerga din sat în sat. Dacă facem o comparație cu alocațiile, care intră pe card, de aceea nu ați auzit niciodată de întârzieri, pentru că intră pe card și banii pleacă automat. De aceea nu ar exista riscul ca pensiile să întârzie”, a declarat acesta la Antena 3 CNN.

Florin Manole a atras atenția asupra riscului ca pensiile să înregistreze întârzieri, dând exemplul problemelor apărute odată cu implementarea CASS și tipărirea taloanelor.

El a subliniat necesitatea extinderii plății pensiilor pe card și a arătat că, deși în unele zone accesul la bancomate este limitat, printr-o comunicare mai bună și o implicare mai activă a sistemului bancar, tot mai mulți pensionari ar putea alege această variantă.

„Nu aș vrea să dau vina pe Casa de Pensii, dar există riscul ca pensiile să întârzie. Chiar și acum, cu implementarea CASS, până s-au tipărit taloanele de pensie, pensiile ar fi putut să întârzie. Trebuie să mergem pe acest drum și să ducem cât mai multe pensii pe card. Da, înțeleg că nu în toate localitățile avem acces la bancomat ca în mijlocul Bucureștiului, dar eu cred că toți cei care vor, dacă avem o comunicare mai bună, dacă și sistemul bancar ar fi mai pro activ pe această temă, atunci am avea mult mai multe pensii plătite pe card”, a spus oficialul.

Ministrul Muncii a afirmat că tot mai mulți tineri își îndeamnă părinții să accepte plata pensiei pe card, pentru a le putea trimite rapid bani în caz de urgență.

Oficialul a subliniat că plata cu cardul este deja accesibilă și în mediul rural, iar trecerea către acest sistem se produce în mod natural. Florin Manole a arătat că băncile ar trebui să vină cu oferte mai atractive pentru pensionari, întrucât, în lipsa acestora, oamenii vor prefera metodele tradiționale de plată.

Totodată, a menționat că mulți copii ai pensionarilor își doresc ca părinții lor să aibă carduri, pentru a-i putea sprijini mai ușor, fără a fi nevoie să parcurgă distanțe mari.