Guvernul se întrunește vineri, de la ora 10:00, cu un singur proiect pe ordinea de zi: o ordonanță de urgență pentru modificarea Codului silvic. Documentul vizează direct articolul 32 și are ca obiectiv reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

„Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii”, prevede proiectul.

Potrivit formei actuale a articolului 32, în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, „la propunerea Autorităţii, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Romsilva”, care se publică în Monitorul Oficial.

Noua ordonanță înlocuiește această formulare cu o variantă mai largă, care introduce posibilitatea reorganizării și restructurării regiei prin hotărâre de Guvern.

Conform Codului silvic, Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, denumită simplu „Autoritatea”, este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Ea reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii, cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control.

Această instituție este cea care face propunerile către Guvern privind organizarea și funcționarea Romsilva.

În preambulul proiectului de ordonanță se fac trimiteri la obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în special prin Componenta C2 – „Pădurea şi protecţia biodiversităţii”.

Proiectul este motivat prin nevoia urgentă de a corecta cadrul juridic pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR, în condițiile riscului de pierdere a finanțării europene, și de a asigura baza legală pentru reorganizarea și funcționarea Romsilva.

Nota de fundamentare precizează:

„Considerând că România se confruntă cu o situaţie extraordinară determinată de presiunea timpului şi de riscul pierderii finanţării europene, adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ devine indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea în mod corespunzător a jalonului 24 din PNRR. Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează temeiul pentru organizarea, reorganizare, restructurarea, precum şi pentru funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva”.

Proiectul de ordonanță a fost introdus și pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului, dar nu a fost adoptat.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat: