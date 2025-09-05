Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că reforma pensiilor speciale a fost elaborată împreună cu specialiști din Guvern, pentru a evita riscul ca legea să fie respinsă de Curtea Constituțională.

În ceea ce privește pensiile magistraților, Manole a explicat că există o recomandare ca plafonul să fie apropiat de media veniturilor salariale, însă acest lucru nu înseamnă să fie stabilit la 100% sau 99%. El a subliniat că proiectul actual este rezultatul muncii întregului Guvern, fiind susținut atât de președintele României, Nicușor Dan, cât și de premierul Ilie Bolojan. Potrivit ministrului, specialiști din toate structurile guvernamentale, inclusiv din cancelaria premierului, au avut contribuții la forma finală a actului normativ.

„Există o recomandare ca plafonul să fie cât mai apropiat de deci de media veniturilor salariale, dar cât mai apropiat nu înseamnă 100% nu înseamnă nici 99% evident. Dar în fine, proiectul ăsta, așa cum este făcut, a subliniat și Nicușor Dan, a subliniat și premierul Bolojan, e un produs al acestui Guvern, cu specialiști din întreg arcul guvernamental, inclusiv din cancelaria premierului, care au avut opinii pe subiectul acesta”.

Florin Manole a adăugat că această reformă reprezintă un exemplu de colaborare între Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, ambele conduse de PSD, și a precizat că premierul nu a întâmpinat blocaje în derularea procesului.

”Ca o paranteză, încă o reformă pe care PSD nu o blochează între Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, două ministere ale partidului și conduse de noi, cei din Partidul Social Democrat, premierul nu a găsit niciun blocaj”, a spus acesta.

Ministrul a mai arătat că pentru acest pachet legislativ s-a lucrat cu o echipă extinsă de experți și a descris reforma drept o adevărată piatră de încercare. El a menționat că au avut loc două consultări informale cu reprezentanți ai Comisiei Europene, fiind analizate și deciziile relevante ale CCR pentru punctele sensibile ale proiectului.

De asemenea, au avut loc discuții cu consilieri ai premierului până chiar înainte de ședința de guvern în care legea a fost aprobată și trimisă în Parlament.