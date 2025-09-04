La 100 de zile de la învestire, președintele Nicușor Dan s-a prezentat în fața publicului pentru a analiza parcursul primei perioade a mandatului său. Discuțiile au vizat teme majore pentru România, de la stabilitatea coaliției de guvernare și austeritate, până la reforma pensiilor speciale și relația cu instituțiile europene. Interviul oferă perspective concrete asupra măsurilor adoptate și planificate.

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit, într-o ediție specială la Antena 3, primele declarații despre activitatea sa de la preluarea mandatului. Primele luni de mandat au implicat decizii complexe pentru conducerea statului.

Nicușor Dan a menționat că perioada a fost marcată de provocări legate de formarea unui guvern stabil, controlul deficitului bugetar și prezența externă a României. Președintele a subliniat că a participat la numeroase întâlniri internaționale, care au fost esențiale pentru imaginea României în Europa și în lume.

Întrebat despre autoevaluare, Nicușor Dan a oferit o notă de 7-8, explicând că are standarde ridicate pentru activitatea sa. Această evaluare reflectă atât realizările cât și provocările întâmpinate în primele luni de mandat.

„Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România. 7-8 aşa, sunt o persoană exigentă”, a spus președintele.

Referitor la coaliția de guvernare, președintele a afirmat că partidele au ales să intre la guvernare, ceea ce demonstrează angajament.

„Trebuie să apreciem la partide că au vrut să intre la guvernare. Cel mai uşor era să stea pe margine. În momentul acesta, coaliţia funcţionează. Discuţiile sunt bune”, a precizat Nicușor Dan, punctând că dialogul între Palatul Cotroceni și Guvern nu a fost tensionat.

Despre zvonurile privind demisia lui Ilie Blojan, președintele a subliniat că este mai importantă funcționarea coaliției.

„Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament care nu a avut tensiuni. Dincolo de asta, în plan uman, se mai întâmplă lucruri. Ce contează este că coaliţia are 2 luni şi jumătate de funcţionare. E foarte probabil ca acest al doilea pachet de măsuri să treacă. Funcţionează. Ce spun oamenii între ei e mai puţin important”, a explicat Nicușor Dan.

Administrarea unităților locale a fost un alt punct central al mandatului președintelui. Nicușor Dan a menționat că s-a convenit reducerea cu 10% a numărului de posturi efective din administrația publică locală. Discuțiile urmau să stabilească în detaliu criteriile de aplicare în toate localitățile, cu soluții care să fie implementate în următoarele două săptămâni.

Scopul măsurilor este de a eficientiza activitatea administrațiilor locale, păstrând în același timp calitatea serviciilor publice. Președintele a subliniat că reformele se concentrează pe posturile ocupate efectiv, evitând afectarea personalului deja implicat în activitatea curentă.

Implementarea acestei reforme implică, de asemenea, o monitorizare atentă și o planificare graduală, pentru a nu perturba funcționarea administrațiilor locale și a serviciilor către cetățeni.

În ceea ce privește reforma pensiilor speciale, Nicușor Dan a explicat că decizia finală aparține Curții Constituționale, subliniind că Guvernul a analizat anterior toate deciziile CCR pentru a evita invalidarea proiectului. Președintele a remarcat că pensiile nu pot fi egale cu salariile, pentru că acest lucru ar încuraja pensionarea timpurie a unor persoane cu experiență profesională relevantă.

Planul prevede o trecere graduală de la vârsta de pensionare de 48 de ani la 65 de ani, pentru a evita efecte sociale și profesionale negative. Nicușor Dan a menționat că magistrații au fost suprasolicitați de-a lungul timpului, iar ajustarea pensiilor și a vârstei de pensionare trebuie să fie graduală.

„CCR se va pronunţa, nu pot anticipa ce vor spune. Ce pot spune, că atunci când Guvernul a venit cu propunerea, oamenii din Guvern s-au uitat la toate deciziile CCR pentru a evita să declare CCR neconstituţional proiectul. Mai departe decide Curtea. Trebuie să ne uitam cu nuanţe. Nu e admisibil ca pensia să fie egală cu salariul. Încurajezi omul să se ducă la pensie, ceea ce mulţi magistraţi au făcut-o, la vârful experienţei. Vârsta de pensionare, 48, e mult prea mică, oamenii sunt în plină putere. Am pus o nuanţă, ca această trecere de la 48 la 65 nu trebuie făcută brusc”, a spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a explicat modul în care magistrații și grefierii gestionează dosarele în instanțe, evidențiind volumul mare de muncă. El a spus că, pentru cei care nu au fost într-o sală de judecată, situația poate fi greu de imaginat:

„Vine judecătorul, se așază pe scaun și vine cu o jumătate de oră mai devreme o doamnă grefier sau un domn grefier cu un cărucior de supermarket plin de dosare. Oamenii trebuie să se raporteze la toată informația care este în căruciorul ăla de dosare. Este un fapt. De ce suntem acolo? Este o discuție întreagă. Dar este un fapt că oamenii ăștia au fost suprasolicitați, trebuie să recunoaștem”.

Președintele Nicușor Dan a abordat și percepția publicului asupra magistraților, explicând că atitudinea cetățenilor nu reflectă întotdeauna efortul și complexitatea activității din instanțe. El a menționat că, deși opinia publică poate fi critică față de magistrați, acest lucru nu surprinde întreaga muncă depusă.

„Și mai este o chestiune, nu este sănătos… dacă aș fi politicianist, m-aș uita la sondaje, aș constata că lumea urăște și aș intra și eu în corul ăsta de înjurat magistrații. Nu cred că e sănătos pentru democrație ca oamenii să aibă atitudinea asta față de magistrați. Se confundă adesea magistratura cu partea de penal. Aici avem multe restanțe, dar sunt mulți oameni care au muncit foarte mult. Da, sunt de acord să reducem pensiile și vârsta de pensionare, toată discuția este pe acest tranzit.”

În cadrul discuțiilor cu șefii magistraților, Nicușor Dan a precizat că s-a ajuns la un acord asupra reducerii pensiilor. Președintele a explicat că gradul de reducere variază în funcție de categoria de magistrați și că principalele negocieri au vizat modul în care va fi implementată tranziția spre vârsta de pensionare de 65 de ani.