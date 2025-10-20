Tot mai des, proprietarii de case se întreabă cât de mult zgomot pot face în propria curte fără a intra în conflict cu legea. Conform prevederilor Legii nr. 61/1991, orice activitate care perturbă liniștea publică ori deranjează vecinii este considerată contravenție dacă are loc în timpul perioadelor destinate odihnei, respectiv între orele 22:00–08:00 și 13:00–14:00, atunci când se presupune că oamenii se odihnesc.

Pe durata intervalelor de liniște, legea nu permite desfășurarea unor activități zgomotoase în curte, indiferent dacă sursa este muzica, unelte electrice, lucrări de construcție ori evenimente private.

O persoană care tulbură liniștea riscă o amendă cuprinsă între 500 și 1.500 de lei, iar dacă incidentul se repetă, sancțiunea poate crește considerabil, ajungând până la 3.000 sau chiar 6.000 de lei, în funcție de cât de grav este comportamentul.

Chiar și în intervalele în care nu se aplică restricțiile de liniște, nivelul zgomotului din zonele de locuințe este limitat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014, care stabilește pragurile maxime admise: 55 de decibeli pe timpul zilei și 40 de decibeli în timpul nopții.

Limitele stabilite se referă la nivelul de zgomot măsurat în exteriorul locuințelor, în perimetrul destinat locuirii. Atunci când valorile admise sunt depășite, autoritățile pot aprecia că au fost încălcate regulile privind mediul și buna conviețuire între vecini.

În România, orele de liniște au fost reglementate pentru prima dată prin Legea nr. 61/1991, adoptată pe 27 septembrie 1991, cu scopul de a asigura un climat de ordine și liniște publică, esențial pentru desfășurarea normală a activităților economice și sociale. Această lege a fost republicată și actualizată de mai multe ori, ultima modificare semnificativă având loc în 2024.

Orele de liniște au fost introduse pentru a proteja dreptul la odihnă al cetățenilor și pentru a menține armonia în comunități, reflectând preocuparea autorităților pentru buna conviețuire socială.