IKEA România continuă să își consolideze poziția de lider pe piața locală de mobilier și decorațiuni, înregistrând în anul fiscal 2025 (1 septembrie 2024 – 31 august 2025) o creștere de 8,6% a vânzărilor totale, comparativ cu anul precedent. Comerțul online a urcat, de asemenea, cu 2%, într-un context economic marcat de inflație și provocări globale.

Potrivit datelor companiei, vânzările retail au ajuns la 1,539 miliarde lei, în creștere față de 1,402 miliarde lei în 2024 și 1,252 miliarde lei în 2023. Numărul total de produse vândute a fost de 43,9 milioane, dintre care 66% au fost articole de mobilier și 34% accesorii pentru casă.

Interesul românilor pentru produsele IKEA s-a reflectat și în numărul vizitelor din magazine și online. În 2025, peste 6,2 milioane de persoane au trecut pragul magazinelor IKEA, în urcare de la 6,02 milioane în 2024 și 5,22 milioane în 2023. Pe platforma online, traficul a depășit 37 de milioane de vizite, generând peste 414.000 de comenzi.

Creșterea vânzărilor online, de 2% în 2025, se adaugă evoluției pozitive din 2024, când acest segment a urcat cu 5%. Rezultatele arată o tendință de stabilizare a comerțului digital, după perioada accelerată de expansiune din anii anteriori.

„Într-un an marcat de creșterea costului vieții și de incertitudini economice la nivel global, IKEA România s-a concentrat pe menținerea prețurilor accesibile pentru clienți și pe îmbunătățirea experienței pe care o oferă, atât în magazine, cât și în mediul digital. Am continuat să reducem prețurile produselor din gama noastră, fără a compromite calitatea, forma, funcționalitatea sau durabilitatea lor. Am investit, de asemenea, în punctele noastre de întâlnire cu clienții și în îmbunătățirea soluțiilor și serviciilor digitale pentru a oferi o experiență de cumpărături cât mai bună. Aceste rezultate reflectă pasiunea și efortul echipelor noastre din toate magazinele”, a precizat Vincent Devloo, Area Retail Manager IKEA SEE (România, Croația, Serbia, Slovenia, Ucraina).

Articolele de mobilier au dominat structura vânzărilor, reprezentând 66% din total, în timp ce accesoriile pentru casă au generat 34% din venituri. Printre categoriile cu cea mai bună performanță s-au numărat soluțiile pentru amenajarea dormitoarelor, un segment tot mai apreciat de clienții români.

În 2025, IKEA România a continuat procesul de extindere și modernizare a rețelei sale. Compania a inaugurat primul Studio de planificare și comandă din București — un concept menit să ofere clienților asistență personalizată pentru proiecte de amenajare și pentru plasarea comenzilor.

Investițiile în infrastructura digitală și în serviciile de livrare au contribuit, de asemenea, la o experiență mai fluentă pentru cumpărători, atât în mediul fizic, cât și în cel online.

Rezultate solide și la nivel de grup

La nivel global, Ingka Group, operatorul rețelei IKEA Retail, a raportat vânzări de 39 miliarde de euro pentru anul fiscal 2025. Grupul a înregistrat o creștere de 1,6% în volum, cu o majorare a vizitelor în magazine de 1,3% și a traficului online de 4,6%. Totuși, vânzările totale au scăzut ușor, cu 1,6%, față de anul anterior (39,6 miliarde de euro în 2024), ca urmare a deciziilor de menținere a prețurilor la un nivel accesibil pentru consumatori.