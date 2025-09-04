Deși plățile digitale și aplicațiile mobile au redus considerabil utilizarea numerarului, bancomatele rămân indispensabile pentru milioane de persoane. Retragerea rapidă de bani, verificarea soldului sau o simplă interogare sunt motive pentru care oamenii folosesc cardul la aparat.

Totuși, uneori, o tranzacție obișnuită se poate transforma într-o problemă: bancomatul poate reține cardul și să nu-l mai returneze.

Cardul poate fi reținut din mai multe motive, iar astfel de situații sunt mai frecvente decât se crede. De obicei, cauzele țin de măsurile de securitate: introducerea greșită a codului PIN de mai multe ori poate activa sistemele de protecție și bloca cardul în fanta bancomatului.

Alteori, problema poate fi tehnică sau rezultatul întârzierii utilizatorului în a ridica cardul după finalizarea operațiunii. În toate aceste cazuri, aparatul reține cardul pentru a preveni eventuale fraude.

Dacă bancomatul nu returnează cardul imediat, există câteva soluții simple. Majoritatea aparatelor au un buton roșu de anulare sau închidere, care, apăsat câteva secunde, poate forța sistemul să închidă sesiunea și să elibereze cardul. La modelele cu ecran tactil, funcția „deconectare” sau „anulare tranzacție” are același efect.

Unele terminale moderne oferă chiar un buton dedicat pentru returnarea cardului, tocmai pentru a evita astfel de probleme.

Un sfat important este să nu pleci în grabă de la bancomat. Multe aparate au procese automate de resetare care pot elibera cardul după câteva minute. De asemenea, dacă bancomatul se află într-o sucursală cu program normal, personalul băncii poate interveni imediat, simplificând rezolvarea situației și evitând procedurile complicate.

Când este cazul să suni la bancă? Dacă soluțiile anterioare nu dau rezultate, contactarea băncii devine necesară. Majoritatea bancomatelor afișează pe ecran sau pe carcasă un număr de urgență pentru clienți.

La apel, ți se vor solicita date de identificare, precum nume, prenume și număr de cont, iar pentru a accelera rezolvarea este recomandat să furnizezi și ID-ul bancomatului sau adresa exactă unde s-a produs incidentul. După raportare, cardul este blocat imediat din motive de securitate, iar banca va emite un card nou în câteva zile.

Din ce în ce mai multe terminale permit astăzi retrageri contactless sau prin aplicațiile mobile de banking. Această metodă elimină nevoia introducerii fizice a cardului și, implicit, riscul ca acesta să fie reținut. Astfel, soluțiile moderne reduc semnificativ probabilitatea ca o tranzacție obișnuită să devină o experiență neplăcută.

Potrivit specialiștilor bancari și ghidurilor de utilizare afișate pe terminale, respectarea acestor proceduri simple poate preveni pierderea cardului și poate reduce semnificativ timpul necesar pentru rezolvarea incidentelor.