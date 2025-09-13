Zi liberă plătită pentru părinți. Propunerea legislativă prevede acordarea unei zile libere pentru părinți, așa cum sunt definiți în noul Cod Civil, atunci când începe noul an școlar. Inițiativa aparține senatorului PSD Claudiu-Daniel Catană.

Potrivit senatorului, începutul școlii este un moment important pentru întreaga familie și de aceea, prezența părinților este esențială pentru sprijinul și adaptarea copiilor.

Pentru mulți părinți, începutul noului an școlar se suprapune cu o zi lucrătoare, iar aceștia se văd nevoiți fie să își ia o zi din concediul de odihnă, fie să ceară învoire de la locul de muncă. Însă de multe ori, angajatorul refuză învoirea sau sancționează întârzierea angajatului.

Astfel, Claudiu-Daniel Catană a anunțat că a inițiat o propunere legislativă prin care părinții să beneficieze de o zi liberă în prima zi a anului școlar pentru copiii din grădiniță, ciclul primar și gimnazial.

El a subliniat că începutul școlii este un moment important pentru copii și că prezența părinților este esențială. De aceea, este de părere că statul ar trebui să sprijine familia în astfel de situații, nu să o împiedice. Senatorul a mai precizat că va susține această inițiativă până când va deveni lege.

„Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată în expunerea de motive. „𝐈̂𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫, 𝐝𝐚𝐫 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐭𝐞, 𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐢𝐭̦𝐢𝐚𝐭 𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚̆ 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭 𝐜𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐳𝐢 𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬̦𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢̂𝐧𝐯𝐚̆𝐭̦𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫 𝐬̦𝐢 𝐠𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥, 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐞 𝐳𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐢. Fiecare copil are nevoie de sprijinul emoțional al părinților într-un moment atât de important. Nu vorbim doar despre un eveniment festiv, vorbim despre o etapă de viață care lasă amprente. Statul trebuie să fie partenerul familiei, nu un obstacol în calea ei. 𝐕𝐨𝐢 𝐥𝐮𝐩𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐢𝐧𝐢𝐭̦𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚̆ 𝐬𝐚̆ 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧𝐚̆ 𝐥𝐞𝐠𝐞. 𝐂𝐫𝐞𝐝 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞 𝐜𝐮 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐥, 𝐚𝐥𝐚̆𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐢, 𝐧𝐮 𝐢̂𝐧 𝐥𝐢𝐩𝐬𝐚 𝐥𝐨𝐫„, a scris acesta pe Facebook.

Codul Muncii prevede, în prezent, 17 zile libere legale pentru angajații care lucrează de luni până vineri. În 2025, 13 dintre aceste zile vor fi în timpul săptămânii, iar restul vor pica în weekend.

Noua propunere nu schimbă numărul zilelor de sărbătoare legală, însă ar introduce o zi liberă dedicată părinților, pentru a putea fi alături de copii la începutul anului școlar.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament (Senat și Camera Deputaților), promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.