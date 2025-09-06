Sărbătorile de iarnă din 2025 și începutul lui 2026 aduc mai multe zile nelucrătoare. Crăciunul cade într-o zi de joi, iar a doua zi de Crăciun în ziua de vineri. În acest fel, angajații vor avea un weekend prelungit, de joi până duminică, între 25 și 28 decembrie.

La fel se întâmplă și de Revelion. Prima zi din 2026 este tot o zi de joi, iar 2 ianuarie, zi liberă legală, pică vineri. Acest lucru înseamnă încă un bloc de patru zile consecutive libere, între 1 și 4 ianuarie. Practic, sărbătorile de iarnă și începutul anului se transformă într-o adevărată supervacanță.

Lista zilelor libere din această perioadă include:

25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi)

26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri)

1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi)

2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)

Sfârșitul anului 2025 mai oferă câteva momente de repaus stabilite prin lege. În luna noiembrie, singura zi nelucrătoare este 30 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Andrei, care însă cade într-o duminică.

În luna decembrie, pe lângă Crăciun, mai este marcată Ziua Națională a României, pe 1 decembrie. Aceasta cade într-o zi de luni, ceea ce creează un weekend de trei zile. Așadar, perioada sărbătorilor de iarnă se suprapune cu mai multe ocazii de odihnă.

Zilele nelucrătoare din 2025 sunt:

30 noiembrie – Sfântul Andrei (duminică)

1 decembrie – Ziua Națională a României (luni)

25 decembrie – prima zi de Crăciun (joi)

26 decembrie – a doua zi de Crăciun (vineri)

Calendarul stabilit arată clar că finalul anului va fi unul mai lejer pentru mulți angajați. Succesiunea zilelor libere și modul în care se îmbină cu weekendurile favorizează perioade extinse de relaxare. Acest lucru le oferă românilor mai multă flexibilitate pentru planuri personale sau călătorii.

Noul an continuă cu mai multe sărbători legale imediat după Revelion. În afara zilelor de 1 și 2 ianuarie, românii vor avea liber și pe 6 ianuarie, când se sărbătorește Boboteaza. La doar o zi distanță, pe 7 ianuarie, este ziua Sfântului Ioan Botezătorul.

Aceste zile adaugă o nouă ocazie pentru vacanțe sau mini-concedii. Practic, prin combinarea cu weekendurile, angajații pot beneficia de o perioadă extinsă de odihnă chiar la început de an. Pe 24 ianuarie, se marchează Ziua Unirii Principatelor Române, însă aceasta va cădea într-o sâmbătă.

Calendarul lunii ianuarie 2026 include:

1 ianuarie – Anul Nou (joi)

2 ianuarie – a doua zi de Anul Nou (vineri)

6 ianuarie – Bobotează (marți)

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)

Lista oficială pentru 2026 arată toate zilele libere care vor fi recunoscute la nivel național. Acestea se împart pe tot parcursul anului și acoperă atât sărbători religioase, cât și zile naționale.

Românii vor avea următoarele libere în 2026:

1 ianuarie, 2 ianuarie – Anul Nou

6 ianuarie – Bobotează

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

10–13 aprilie – Paște ortodox

1 mai – Ziua Muncii

1 iunie – Ziua Copilului

31 mai – Rusalii (duminică)

1 iunie – A doua zi de Rusalii (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

25 decembrie, 26 decembrie – Crăciunul

Aceste date permit angajaților să-și organizeze din timp concediile. Prin combinarea cu weekendurile, multe dintre ele vor putea fi transformate în vacanțe prelungite.