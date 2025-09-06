Majorarea TVA și scumpirea lemnelor transformă iarna care vine într-o provocare financiară pentru milioane de familii. Lemnul rămâne cea mai accesibilă sursă de încălzire în mediul rural, dar costurile crescute și presiunea generală a scumpirilor pun gospodăriile în situația de a face economii drastice sau de a se împrumuta pentru a trece cu bine peste sezonul rece.

La Voiniceni, județul Mureș, localnicii spun că prețurile au crescut vizibil. Augustin Fechete, care are încălzire mixtă pe gaz și lemne, afirmă că a cheltuit deja peste 3.500 de lei pentru lemne, față de 2.800 anul trecut. Pe lângă costul lemnelor, mai plătește și depozitarea sau serviciile de crăpat.

„Eu, pentru familia mea, am nevoie cam de 10 mp. Am încălzire mixtă: şi pe gaz, şi pe lemne. Am plătit cam 2.800 de lei şi anul asta, deja am plătit peste 3.500; pe lângă ce mai costă depozitarea, crăpatul”, a declarat Augustin Fechete, potrivit Antena 3 CNN.

El spune că familia lui trebuie să facă economii drastice pentru a putea trece peste iarnă. „Pentru a cumpăra lemne de foc, trebuie să strângem cureaua ca să avem bani”, a declarat bărbatul.

Un alt localnic, domnul Ion, a plătit aproape 3.000 de lei pentru lemne. Totuși, consideră că merită efortul: „Are o altă putere calorică, ține mai mult, căldura e mai puternică… e mai plăcută, mai relaxantă.”

Directorul Direcției Silvice Mureș, Ilie Covrig, explică faptul că TVA-ul a crescut de la 5% la 11%, ceea ce a dus la scumpiri de 10–15 lei pe metrul cub de lemn. Astfel, dacă anul trecut un metru cub costa 210–230 de lei, acum prețul a ajuns la 230–250 de lei, în funcție de specie.

„TVA-ul a crescut cu 6%: de la 5 la 11. Ţinând cont că s-a modificat TVA-ul, inclusiv la lemnul de foc, înregistrăm o creştere: între 10 – 15 lei/mc. Dacă anul trecut era undeva între 210 şi 230 de lei, acum suntem la 230 – 250 lei/mp. Preţurile fluctuează în funcţie de specie”, a declarat Ilie Covrig pentru sursa citată.

În unele zone însă, costul urcă până la 400 de lei/mc, în funcție de calitatea lemnului și de cheltuielile suplimentare de transport. Cele mai căutate tipuri rămân salcâmul și carpenul, apreciate pentru puterea calorică ridicată.

În România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării folosesc lemne pentru încălzire. Pentru multe dintre ele, creșterea prețurilor înseamnă cheltuieli suplimentare de peste 1.000 de lei în această iarnă.

Specialiștii atrag atenția că scumpirea lemnelor se suprapune cu dublarea facturilor la energie electrică și gaze, dar și cu creșterea prețurilor la alimente și combustibili. În aceste condiții, gospodăriile vulnerabile vor fi cele mai afectate.