Președintele Asociației Forestierilor din România (ASFOR), Ciprian Dumitru Muscă, explică motivele pentru care organizația a susținut și promovat programul Ministerului Mediului „Rabla pentru sobe”. Programul a început pe 31 martie 2025, însă rămâne de văzut exact dacă va fi sau nu afectat de măsurile de austeritate ale Guvernului.

Într-un editorial publicat pe site-ul ASFOR, Muscă subliniază că inițiativa se sprijină pe cele trei funcții fundamentale ale pădurii – economică, socială și de mediu – și că implementarea programului va aduce beneficii majore atât pentru populație, cât și pentru economia forestieră.

Potrivit lui Muscă, trecerea de la sobele clasice, cu randamente de 20-30%, la instalații moderne ce ating 80-85% ar duce la o reducere semnificativă a consumului de lemn de foc. În prezent, circa 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc cu lemn.

„Sunt câteva motive importante pentru care Asociația Forestierilor din România – ASFOR s-a implicat, a susținut și a promovat programul „Rabla pentru sobe”, spune el.

Programul prevede o finanțare de 70% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 10.000 lei/aparat, pentru fiecare locuință. În prima etapă, bugetul alocat este de 500 milioane lei, implementarea urmând să se facă prin primării, pentru a reduce birocrația și a facilita accesul cetățenilor la finanțare.

În cazul unei sobe cu prețul de 12.000 de lei, sprijinul acordat de stat va fi de 8.400 de lei, iar beneficiarul va suporta diferența de 3.600 de lei.

Programul se adresează în special localităților din zona montană, acolo unde alternativele la încălzirea pe bază de lemn lipsesc aproape complet.

Pentru a se înscrie în programul „Rabla pentru sobe”, cei interesați trebuie să respecte câteva criterii clare:

să fie persoane fizice și proprietari ai locuinței unde va fi montat noul sistem de încălzire;

să predea spre casare o sobă veche sau un alt sistem de încălzire pe combustibil solid (lemne, cărbuni), eliminat conform procedurilor legale;

locuința să fie situată într-una dintre localitățile eligibile, programul fiind destinat în prima etapă comunelor din zona montană (lista completă este disponibilă pe site-ul AFM);

soba achiziționată să fie omologată conform normelor europene (de exemplu, EN 303-5:2012), să aibă cel puțin clasa energetică A+ și să garanteze emisii reduse de poluanți

Programul „Rabla pentru sobe” urmărește mai multe obiective majore:

1. Reducerea poluării aerului – numeroase gospodării din România utilizează încă sobe vechi, cu emisii ridicate de particule fine (PM2.5, PM10) și alte substanțe nocive. Prin înlocuirea lor, se dorește îmbunătățirea calității aerului.

2. Creșterea eficienței energetice – sobele noi trebuie să aibă un randament de cel puțin 80%, ceea ce duce la un consum mai mic de lemne și la scăderea cheltuielilor pentru încălzire.

3. Sprijinirea economiei locale – programul stimulează achiziția de sobe produse sau distribuite pe piața internă, sprijinind astfel dezvoltarea industriei de profil.

Vezi aici ghidul complet al programului.