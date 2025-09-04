Măsura are la bază costurile ridicate generate de strângerea și eliminarea acestor coroane. Administrația locală este cea care, la aproximativ șase săptămâni de la fiecare înmormântare, trebuie să gestioneze deșeurile, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare.

Autoritățile consideră că resursele financiare sunt folosite ineficient: familiile plătesc inițial pentru achiziționarea coroanelor, iar ulterior se adaugă și taxe pentru ridicarea și eliminarea lor.

În acest context, Consiliul Local recomandă ca în locul coroanelor funerare artificiale să fie depuse flori naturale, considerate o variantă mai simplă, mai firească și mai puțin costisitoare. Măsura urmărește să reducă presiunea financiară asupra familiilor îndoliate și, în același timp, să diminueze impactul asupra mediului.

Pentru a sprijini familiile care trec prin momente dificile, în capelele mortuare din Cavnic vor fi instalate cutii pentru donații. Primăria încurajează astfel gesturi de solidaritate și sprijin comunitar, în detrimentul cheltuielilor pentru elemente decorative care generează costuri suplimentare și probleme de gestionare a deșeurilor.

Această hotărâre a autorităților locale reprezintă o schimbare importantă în modul în care comunitatea din Cavnic gestionează tradițiile funerare, punând accent pe respect, simplitate și eficiență.

Amintim că organizarea unei înmormântări în România nu reprezintă doar un moment de mare încărcătură emoțională, ci și o provocare financiară pentru familii. În funcție de produsele și serviciile alese, cheltuielile pot varia de la câteva mii de lei la peste zece mii.

În anul 2025, statul oferă un sprijin financiar important, prin ajutorul de deces stabilit la valoarea de 8.620 de lei. Această sumă acoperă integral pachetele funerare standard și diminuează considerabil presiunea economică asupra familiilor aflate în doliu.

Costurile unei înmormântări sunt determinate de mai multe elemente. Sicriul este una dintre principalele cheltuieli, prețurile pentru variantele simple pornind de la 800–1.000 de lei, în timp ce modelele standard ajung la 1.500–3.000 de lei. Cele de lux, realizate din esențe de lemn mai rezistente sau cu finisaje speciale, pot depăși 3.000–4.000 de lei.

Transportul funerar, care include preluarea decedatului, deplasarea către capelă și apoi către cimitir, variază de la câteva sute la peste o mie de lei, în funcție de distanță și tipul de vehicul folosit. Pregătirea trupului, ce presupune îmbălsămarea, toaletarea și îmbrăcarea, implică sume cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Serviciile religioase adaugă alte costuri, cu taxe între 500 și 2.000 de lei, în funcție de parohie și tipul slujbei. În lipsa unui loc de veci, familiile trebuie să suporte cheltuieli suplimentare, care în cimitirele publice pornesc de la câteva mii de lei și pot depăși 10.000 de lei în zone centrale sau în cimitirele private. La acestea se adaugă cheltuieli colaterale, precum mesele de pomenire, coliva, lumânările și aranjamentele florale, al căror nivel depinde de amploarea evenimentului și numărul participanților.

În 2025, pachetele funerare complete pornesc de la circa 2.500 de lei, iar cele tradiționale ajung la aproximativ 6.950 de lei. În funcție de furnizor, acestea includ toate serviciile esențiale, fără costuri ascunse. Comparativ cu anul 2024, când sprijinul acordat de stat era de 7.567 de lei, suma din 2025 este mai mare cu 1.053 de lei, majorare determinată de indicele câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.