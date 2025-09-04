Dreptul de proprietate nu se limitează doar la sol, ci se extinde și asupra spațiului de deasupra acestuia, atrage atenția avocatul Gabriela Ursărescu. Potrivit acesteia, vecinii care folosesc drone pentru a filma pe proprietatea altuia fără acord pot încălca dreptul la viață privată și pot răspunde atât civil, cât și penal.

Avocatul precizează că persoanele afectate pot lua măsuri pentru a opri astfel de abuzuri. Acestea includ trimiterea unei notificări vecinilor pentru a înceta filmările sau formularea unei plângeri penale. În cazuri mai grave, este posibilă chiar inițierea unei acțiuni în instanță pentru a stopa zborurile care perturbă posesia proprietății.

Gabriela Ursărescu subliniază că legislația oferă protecție proprietarilor și că autoritățile sau instanțele pot interveni atunci când drepturile lor sunt încălcate prin folosirea dronei fără consimțământ.

”Dreptul de proprietate nu se întinde doar asupra solului, ci și a spațiului de deasupra acestuia. Acum depinde de la ce altitudine se plimbă vecinul și filmează cu drona, însă este încălcarea vieții private. Poate răspunde civil și poate răspunde chiar penal pentru lucrul ăsta, dacă vă filmează pe proprietatea dumneavoastră fără acord. Ce puteți face în situația în care sunteți în continuare deranjat de vecini ori puteți să-i faceți sesizare, o notificare, să înceteze cu aceste abuzuri și să nu vă mai filmeze proprietatea sau pe dumneavoastră pe proprietate fără acord. Sau chiar puteți să-i formulați o plângere penală pentru lucru ăsta sau chiar o acțiune în instanță pentru a se opri aceste zboruri pentru că vă tulbură, practic, posesia”, spune avocatul Gabriela Ursărescu.

Utilizarea dronelor este reglementată strict pentru a asigura siguranța aeriană și protecția vieții private. Există mai multe zone unde zborul cu drona este interzis sau restricționat.

În apropierea aeroporturilor, zborul dronelor este interzis în raza de 5 km fără o autorizație specială. La distanțe mai mari de 5 km, zborul este permis doar sub 120 m altitudine și cu notificarea autorităților aeronautice locale. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a preveni interferențele cu traficul aerian civil și militar.

Zborul cu drona este interzis deasupra bazelor militare, unităților de apărare națională și obiectivelor strategice, cum ar fi centralele nucleare sau instalațiile de apărare. Aceste restricții sunt impuse pentru a proteja securitatea națională și pentru a preveni spionajul sau alte activități ilegale.

În parcurile naționale și rezervațiile naturale, cum ar fi Delta Dunării sau Parcul Național Retezat, zborul cu drona este interzis sau sever restricționat. Aceste măsuri sunt luate pentru a proteja fauna și flora locală și pentru a preveni deranjarea ecosistemelor fragile.

Zborul cu drona este interzis în zonele urbane dens populate și deasupra mulțimilor de oameni, cum ar fi piețele publice, evenimentele sportive sau festivalurile. Această interdicție are scopul de a preveni accidentele și de a proteja siguranța publică.

În anumite perioade, pot exista restricții temporare de zbor, cum ar fi exerciții militare, evenimente aeriene sau activități de salvare. Aceste restricții sunt comunicate prin NOTAM-uri (Notices to Airmen) și trebuie respectate cu strictețe.

Pentru a verifica dacă o zonă este restricționată pentru zborul cu drona, poți consulta harta oficială oferită de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) și ROMATSA. Această platformă online îți oferă informații actualizate despre zonele cu restricții sau condiții speciale de operare.