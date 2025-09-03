Deși a fost anunțat ca un program major pentru reducerea abandonului școlar și sprijinirea familiilor vulnerabile, „Masă sănătoasă” nu se va mai extinde la nivel național. Prin Legea 141/2025, Executivul condus de Ilie Bolojan a prorogat aplicarea articolului ce garanta un milion de beneficiari. Măsura a trecut aproape neobservată, deși modifică în mod semnificativ planurile inițiale privind sprijinul pentru elevi.

Secretarul de stat Ion Sorin a explicat, într-o intervenție oficială, că programul nu a fost anulat, ci doar plafonat.

„Programul Masă caldă, care exista înainte, a fost transformat în programul Masă sănătoasă și a fost scris acolo pentru 1 milion de beneficiari. Dar acel articol cu 1 milion de beneficiari a fost prorogat în fiecare an. În ultimii doi ani, am asigurat (n.red. – fonduri) pentru peste 500.000 de copii”, a spus acesta pentru Gândul.

Potrivit lui Sorin, resursele financiare au fost deja transferate către autoritățile locale.

„Prin Legea 141/2025, tot numărul de beneficiari a fost prorogat, programul merge în continuare. Programul este pe an calendaristic, nu pe an școlar, programul are deja finanțare, primăriile au bugetele date de la începutul anului”, a precizat oficialul.

Reprezentanții ministerului subliniază că administrațiile locale pot continua distribuirea meselor, dar fără extindere.

„Primăriile au deja acești bani și – de luni încolo – pot să dea masă caldă în continuare. E prorogat numărul de 1 milion de beneficiari, dar acest număr nu s-a atins niciodată. Am mers și anul acesta cu școlile de anul trecut, așa cum v-am spus, peste jumătate de milion de copii”, a adăugat Sorin.

Pentru autorități, problema nu este eliminarea programului, ci lipsa extinderii.

„Nu s-a pus problema desființării programului Masă sănătoasă”, a punctat secretarul de stat.

Guvernul a justificat plafonarea prin rațiuni de buget și eficiență. În iulie 2025, Legea nr. 141 a introdus prevederea că aplicarea articolului privind un milion de beneficiari va fi prorogată până în 2027. Măsura s-a strecurat în valul de modificări privind reducerea cheltuielilor publice.

Articolul 77, alineatul (4) din Legea 198/2023 prevedea expres că, începând cu anul școlar 2023-2024, programul ar trebui să ajungă la minimum un milion de elevi. Modificarea adusă prin noua lege blochează extinderea până la începutul anului 2027.

În forma actuală, rămâne valabil numărul atins în anii anteriori, de aproximativ 500.000 de beneficiari. Totodată, legea menționează că finanțarea va continua în aceleași condiții pentru unitățile deja incluse în schemă.

Guvernul Bolojan a prezentat această plafonare drept o măsură de raționalizare a cheltuielilor, fără a anula complet programul. În practică, însă, miza inițială a unui milion de elevi sprijiniți este amânată cu cel puțin doi ani.

Actualul ministru al Educației, Daniel David, vorbea la începutul anului despre importanța crucială a programului.

„Este un program important, cred că este prima hotărâre iniţiată de Ministerul Educaţiei. Efectiv îl văd ca pe un mecanism fundamental, nu doar din punct de vedere social, eu îl văd ca pe un mecanism psiho-educaţional pentru că avem o problemă majoră legată de abandonul şcolar, iar toate studiile de specialitate arată că şi această componentă socială are un rol fundamental în a preveni şi combate abandonul şcolar”, declara acesta.

În planurile oficiale din ianuarie 2025, extinderea programului era considerată esențială pentru reducerea inegalităților și sprijinirea elevilor din comunități defavorizate. Anunțurile publice vorbeau despre atingerea pragului de un milion de beneficiari în anii următori.

Tăierea acestei extinderi prin Legea 141/2025 a surprins prin discreție, fiind menționată într-un paragraf tehnic, fără dezbatere publică. Decizia a fost justificată prin nevoia de limitare a cheltuielilor bugetare și lipsa resurselor pentru un program la scară extinsă.

Bugetul alocat în anul 2024 pentru program a depășit 1,13 miliarde lei, iar perspectivele de creștere a sumelor au ridicat semne de întrebare privind sustenabilitatea.

Actualul program are la bază un pilot inițiat în 2016, denumit „Masă caldă”. Acesta a fost testat inițial în 50 de școli și extins ulterior la 100 de unități, însă implementarea a întâmpinat dificultăți. Problemele de infrastructură și lipsa contractelor cu furnizorii au limitat aplicarea completă.

În decembrie 2021, pandemia a afectat semnificativ derularea schemei, multe școli nereușind să asigure mesele calde promise. Unele instituții au apelat la soluții alternative, precum oferirea de sandvișuri, în timp ce altele nu au reușit să livreze nimic.

Cu toate acestea, Ministerul Educației susținea atunci că programul a avut efecte pozitive asupra reducerii abandonului școlar, raportând o scădere de la 6% la 1% în unitățile implicate. Acest succes a fost unul dintre argumentele pentru transformarea pilotului într-un program național.

În 2023, a fost lansat și Programul pentru școli, prin care elevii primeau produse de panificație, fructe și lactate. Tot atunci s-a pregătit trecerea la schema „Masă sănătoasă”, cu promisiunea extinderii masive la un milion de beneficiari.

Ministrul Educației de la acea vreme, Ligia Deca, preciza în septembrie 2023 că programul pilot urma să fie înlocuit.

„Programul «Masă caldă» va continua să fie acordat până la sfârşitul anului calendaristic, fiind în curs de avizare pachetul legislativ care să permită aplicarea lui pentru aceleaşi 450 de şcoli de până acum. De anul viitor, acest program va fi înlocuit cu Programul «Masă sănătoasă», de care vor beneficia 1 milion de elevi”, anunța aceasta.

Ministrul vorbea atunci despre o creștere semnificativă a numărului de elevi sprijiniți, comparativ cu aproximativ 180.000 din acel moment.

„Noua lege a învăţământului preuniversitar prevede programul «Masă sănătoasă», cu extindere a numărului de beneficiari la 1.000.000 faţă de circa 180.000, cât avem acum. Până când se vor pregăti actele normative secundare şi se pot face licitaţiile în teritoriu pentru a avea 1.000.000 de beneficiari, ne dorim să continuăm pe formula valabilă până acum, cele 450 de şcoli din programul pilot «Masă caldă» şi aşteptăm ca toate avizele de pe circuitul interministerial să fie obţinute pentru a intra în şedinţă de guvern şi a fi aprobată”, declara Ligia Deca la Europa FM.

Promisiunile din 2023 au rămas, însă, doar pe hârtie, odată cu noua lege adoptată în 2025, care blochează orice extindere cel puțin până în 2027.