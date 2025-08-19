Instalarea camerelor de supraveghere în curtea proprie a devenit, pentru mulți români, o soluție de securitate accesibilă și eficientă. Totuși, legea nu lasă loc de interpretări: aceste dispozitive trebuie folosite responsabil, fără a afecta drepturile celorlalți, scrie lovedeco.ro.

Tot mai mulți proprietari aleg să monteze camere video în curte pentru a-și proteja bunurile și a preveni incidentele nedorite. Tehnologia actuală oferă soluții performante: rezoluție clară, vedere pe timp de noapte, detectarea mișcării și chiar monitorizare de la distanță, direct pe telefon.

Pe lângă efectul de descurajare, imaginile pot constitui probe solide în cazul unor anchete. Însă, odată cu beneficiile, apar și obligațiile legale.

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), aplicabil la nivel european, și Legea nr. 190/2018 stabilesc cadrul legal pentru utilizarea camerelor video.

Excepția importantă: dacă sistemul filmează exclusiv spațiul privat – adică propria curte –, nu este nevoie de notificarea autorităților sau respectarea tuturor cerințelor GDPR.

Limitarea clară: filmarea dincolo de gard, a trotuarului, a străzii ori a curții vecinilor atrage aplicarea legislației GDPR. În această situație, proprietarul devine „operator de date” și trebuie să justifice scopul filmării, să informeze persoanele vizate și să limiteze aria de captare.

Legea este fermă: o cameră instalată în curtea personală nu are voie să surprindă imagini din spațiul privat al vecinilor – ferestre, terase, grădini.

Filmarea abuzivă poate încălca:

Dreptul la viață privată, garantat de Constituție;

Dreptul la imagine, prevăzut de Codul civil;

Infracțiunea de violare a vieții private, sancționată de Codul penal.

Dacă un vecin constată că este filmat, are dreptul să solicite repoziționarea sau demontarea camerei. În lipsa unui acord amiabil, disputa poate ajunge la ANSPDCP sau în instanță.

Atunci când camerele surprind și zone apropiate de spațiul public (ex. trotuarul din fața porții), este recomandată afișarea unui mesaj vizibil: „Atenție! Zonă supravegheată video”. Această practică respectă recomandările oficiale și avertizează trecătorii.

În cazul spațiilor comune – cum ar fi curțile împărțite de mai mulți proprietari sau zonele comune din blocuri – instalarea camerelor necesită acordul tuturor părților implicate. În condominii, aprobarea se face prin hotărâre a asociației de proprietari, adoptată în adunarea generală.

Este nevoie: dacă dispozitivul surprinde zone comune sau spațiile private ale altora.

În lipsa acestui acord, sancțiunile nu sunt de neglijat: de la amenzi aplicate de ANSPDCP până la procese civile pentru încălcarea vieții private.