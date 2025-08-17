Obligatoriu pentru cei care stau la casă. Vânzarea casei poate fi o misiune dificilă, așa că renovarea ei, doar pentru a crește valoarea proprietății, rareori este o idee bună. În loc să abordați un proiect uriaș, concentrarea pe lucrurile mici pentru a îmbunătăți aspectul și valoarea casei poate fi mai avantajoasă. Iată cele 10 soluții rapide pe care le sugerează experții pentru o vânzare mai ușoară și mai rapidă a casei, conform The Spruce.

Primul lucru pe care potențialii cumpărători de case îl vor vedea când vor ajunge este exteriorul, așa că înainte de a vă face griji pentru interior, este important să vă concentrați asupra aspectului exterior.

„Tăiați copacii și arbuștii crescuți excesiv sau chiar îndepărtați-i”, spune Trent Brown, fondator și designer principal al Ground Break Design. „Grădinile sunt menite să evidențieze casa, nu să o copleșească”, susține el.

Îmbunătățirea modului în care cumpărătorii își imaginează proprietatea începe din primul moment în care intră în casă.

Brown sugerează că „ușa de la intrare este o abordare simplă, dar încercați să mențineți calea către ușa de la intrare vizibilă de pe stradă sau de pe alee, apoi atrageți privirea spre ea cu un strat proaspăt de vopsea sau două ghivece frumoase cu flori”.

Ultimul lucru pe care vi-l doriți este ca potențialii cumpărători de case să își imagineze toată munca necesară pentru o grădină. Așa că adăugarea de mulci proaspăt poate fi o modalitate excelentă de a face ca grădina să fie atractivă din punct de vedere vizual și să necesite puțină întreținere.

„Cumpărătorii își fac o imagine în minte despre cât de bine a fost întreținută casa de-a lungul anilor”, spune Brown. „Dacă vin și văd buruieni crescute excesiv, acest lucru va cântări mult în balanță”, explică el.

Vopseaua este una dintre cele mai frecvente soluții la care apelează oamenii atunci când doresc să scoată casa la vânzare, dar nu este nevoie să vopsiți totul.

„Vopsirea în zonele cu trafic intens sau pe ornamente este una dintre cele mai ușoare și cu cel mai mare impact actualizări pe care le puteți face înainte de listare”, explică Christine Sommer, investitor imobiliar și cofondator al Liberties Homes.

Dacă există camere sau zone ale casei cu vopsea deteriorată, decolorată sau care se decojește, atunci este esențial să revopsiți aceste zone pentru a evita descurajarea potențialilor cumpărători.

Iluminatul casei poate face o diferență semnificativă în modul în care este percepută casa, atât în interiorul, cât și în exteriorul ei.

„Înlocuirea corpurilor de iluminat învechite cu unele simple și moderne oferă întregii case o modernizare instantanee”, spune Sommer.

Dacă exteriorul casei nu este bine iluminat, înlocuiți corpurile de iluminat exterioare, ținând cont de faptul că nu toți cumpărătorii de case vin în mijlocul zilei.

Ca orice altă casă, și casa pe care o scoți la vânzare are un miros distinct, alcătuit dintr-un amestec unic de detergenți, mâncare, copii, animale de companie, produse de curățare și mulți alți factori. Este posibil să nu acorzi prea multă atenție mirosului, deoarece locuiești în ea în fiecare zi, dar acest miros distinct poate îndepărta potențialii clienți.

Pentru a evita această problemă, aerisiți casa și încercați odorizante de cameră cu miros neutru, cu scopul de a neutraliza mirosurile, în loc să le acoperiți cu spray-uri cu miros puternic.

Micile schimbări pot face toată diferența atunci când vine vorba de vânzarea casei.

„Înlocuirea feroneriei dulapurilor este un proiect mic, cu un impact vizual mare”, spune Sommer.

De asemenea, poți actualiza aspectul ușii de la intrare și al ușilor din casă, înlocuind mânerele vechi și uzate cu mânere noi, care se potrivesc cu estetica actuală a casei.

Capacele decolorate, crăpate sau deteriorate ale prizelor și întrerupătoarelor ies în evidență și pot face ca locuința să pară că nu e bine întreținută sau că ar putea ascunde probleme nevăzute.

Asigură-te doar că, dacă înlocuiești capacele dintr-o cameră, acestea se potrivesc cu capacele din restul casei sau cel puțin cu celelalte capace de pe același etaj.

Refacarea chitului de baie și adăugarea unui strat nou de colorant pentru rosturi sunt modalități excelente de a îmbunătăți rapid și ușor aspectul casei înainte de a o vinde.

Re-aplicarea chitului la căzi și dușuri va face ca băile să arate mai curate și mai noi, fără costurile unei renovări complete. Utilizarea unui marker pentru rosturi echipat cu un vârf de pâslă și un rezervor intern de rosturi facilitează retușurile.

Curățarea casei cât mai des posibil este esențială pentru vânzarea rapidă a casei. Asta înseamnă golirea frigiderului, păstrarea blatului de lucru curat, curățarea geamurilor și a oglinzilor, frecarea pereților și a ornamentelor, ștergerea electrocasnicelor și a blatului de lucru, aspirarea și ștergerea podelelor.