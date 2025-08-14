Ministerul Finanțelor a încheiat cu succes cea de-a șaptea ofertă publică de vânzare de titluri de stat Fidelis din 2025, atrăgând 552,3 milioane de lei și peste 195 milioane de euro. Valoarea totală a subscrierilor a depășit 1,53 miliarde de lei (echivalentul a peste 305 milioane de euro), prin opt emisiuni — patru în lei și patru în euro.

Titlurile au intrat la tranzacționare pe 14 august la Bursa de Valori București (BVB), marcând o premieră: prima emisiune Fidelis în euro cu maturitate de 10 ani, care a atras aproape o treime din cererea totală.

Din august 2020, Ministerul Finanțelor a derulat 27 de oferte Fidelis, atrăgând de la populație 54,9 miliarde de lei (10,9 miliarde de euro). Numai în 2025, suma atrasă depășește 13,9 miliarde de lei (2,7 miliarde de euro). Următoarea ofertă este estimată pentru prima parte a lunii septembrie.

În ediția derulată între 1 și 8 august, românii au plasat 17.293 de ordine de subscriere, atât pentru titluri în lei, cât și în euro. Tranșa destinată donatorilor de sânge a continuat să atragă interes, confirmând combinația între solidaritate și investiție.

“În prima jumătate a lunii august au fost peste 17.000 de ordine de subscriere. Siguranța și randamentul titlurilor de stat Fidelis emise de Ministerul Finantelor si tranzacționate la BVB pot contribui la combaterea efectelor inflației, iar lichiditatea din piața secundară asigură investitorilor acces la bani oricând doresc. Pe măsură ce se obișnuiesc cu piața de capital, investitorii descoperă instrumente financiare cu randament potențial mai mare și cu profil adaptat mai riguros la preferințele fiecăruia – acțiuni, obligațiuni și alte produse de investiții – în acest ecosistem unde educația și atenția pot oferi bunăstare și independență financiară”, a specificat Remus Vulpescu, Directorul General al BVB.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a subliniat că Fidelis este „un instrument sigur și atractiv”, evidențiind atât participarea semnificativă la tranșa de 10 ani în euro, cât și interesul pentru economisirea pe termen lung.

”Rezultatele de până acum confirmă că titlurile de stat FIDELIS rămân un instrument de economisire sigur și atractiv, printr-un număr de 17.293 de ordine de subscriere românii devenind astfel investitori ai statului. Peste 1,5 miliarde de lei au fost investiți în doar câteva zile, ceea ce arată nu doar încrederea în statul român, ci și interesul crescut pentru planificare financiară pe termen mediu și lung. Ne bucură să vedem că tranșa dedicată donatorilor de sânge atrage, în continuare, o participare semnificativă — o dovadă că solidaritatea și investiția pot merge mână în mână. De asemenea, este de remarcat interesul foarte mare pentru premiera din această ediție, cea mai lungă scadență, de 10 ani în EUR, aproape o treime din cerere fiind pentru această tranșă. Asta denotă încredere și subliniază încă o dată faptul că Fidelis a devenit un brand, un instrument foarte la îndemână, care poate fi tranzacționat pe piață, în condiții transparente de preț, atrăgând interes chiar și pe scadențe lungi”, a declarat Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor.

Radu Hanga, președintele CA al BVB, a menționat că programul Fidelis este „un start excelent pentru investitorii de retail” și un pilon al colaborării dintre stat și piața de capital.

Remus Vulpescu, directorul general al BVB, a evidențiat rolul titlurilor de stat în protejarea economiilor de efectele inflației și în familiarizarea investitorilor cu alte instrumente financiare.

”Prin ofertele de vânzare de titluri de stat Fidelis, tot mai mulți români fac primul pas în sfera investițiilor și încep să cunoască mai bine piața de capital. Programul Fidelis înregistrează succese la fiecare ediție, încă de la reluarea acestuia în 2020 și până în prezent, cu o valoare totală atrasă de 54,9 miliarde de lei, ceea ce arată un parteneriat solid și trainic între statul român și actorii de pe piața de capital. Împreună, continuăm această colaborare menită să le ofere acces românilor la o metodă facilă de a obține dobânzi avantajoase pentru economiile lor. Mai mult, cumpărarea de titluri de stat Fidelis se dovedește a fi un start excelent pentru investitorii de retail, care devin mai curioși, se documentează și aleg și alte modalități de investiție la Bursa de Valori București”, a menționat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Miriam Andrei, CEO TradeVille, a remarcat că Fidelis este „o alternativă solidă la depozitele bancare, cu dobânzi atractive, neimpozabile și libertatea de a intra sau ieși din investiție oricând”.

„De peste trei decenii, TradeVille a deschis larg ușile pieței de capital pentru investitorii de retail, schimbând modul în care românii privesc bursa și oportunitățile ei. FIDELIS continuă această poveste: o alternativă solidă la depozitele bancare, cu dobânzi atractive, neimpozabile și cu garanția statului român. În plus, oferă libertatea de a intra și ieși oricând din investiție, fără blocaje inutile. Fiecare emisiune atrage tot mai mulți români către piața de capital și întărește un parteneriat rar – cel dintre Stat și micii investitori; bazat pe transparență, încredere și beneficii reale. Interesul tot mai mare pentru FIDELIS arată că românii nu mai vor doar să economisească, ci să participe activ la creșterea economiei”, a declarat Miriam Andrei, CEO TradeVille.

În cadrul celei mai recente oferte Fidelis, Ministerul Finanțelor a lansat opt tranșe de titluri de stat, atât în lei, cât și în euro, cu maturități și dobânzi variate, adaptate diferitelor tipuri de investitori.

Emisiunea în lei pentru donatori – 2 ani ISIN: ROYUO8Z4NFO2 Simbol: R2708B Maturitate: 2 ani Dobândă anuală: 8,20% Valoare emisiune: 101,2 milioane lei Valoare nominală: 100 lei Suma minimă subscrisă: 500 lei

Emisiunea în euro pentru donatori – 2 ani ISIN: ROBB6AOJEMD9 Simbol: R2708BE Maturitate: 2 ani Dobândă anuală: 7,20% Valoare emisiune: 5,80 milioane euro Valoare nominală: 100 euro Suma minimă subscrisă: 100 euro

Emisiunea în lei – 4 ani ISIN: RO1YEYZADZ72 Simbol: R2908C Maturitate: 4 ani Dobândă anuală: 7,65% Valoare emisiune: 48,7 milioane lei Valoare nominală: 100 lei Suma minimă subscrisă: 5.000 lei

Emisiunea în lei – 6 ani ISIN: RO5D4DNJGLK0 Simbol: R3108A Maturitate: 6 ani Dobândă anuală: 7,90% Valoare emisiune: 92,8 milioane lei Valoare nominală: 100 lei Suma minimă subscrisă: 5.000 lei

Emisiunea în lei – 2 ani ISIN: ROKRR4DYND14 Simbol: R2708A Maturitate: 2 ani Dobândă anuală: 4,10% Valoare emisiune: 309,6 milioane lei Valoare nominală: 100 lei Suma minimă subscrisă: 5.000 lei

Emisiunea în euro – 2 ani ISIN: RODE7888PH79 Simbol: R2708AE Maturitate: 2 ani Dobândă anuală: 3,10% Valoare emisiune: 34,3 milioane euro Valoare nominală: 100 euro Suma minimă subscrisă: 1.000 euro

Emisiunea în euro – 5 ani ISIN: ROKMM9ZNGN31 Simbol: R3008AE Maturitate: 5 ani Dobândă anuală: 5,25% Valoare emisiune: 37,2 milioane euro Valoare nominală: 100 euro Suma minimă subscrisă: 1.000 euro

Emisiunea în euro – 10 ani (premieră în programul Fidelis) ISIN: RO3537MMT1B7 Simbol: R3508AE Maturitate: 10 ani Dobândă anuală: 6,50% Valoare emisiune: 117,6 milioane euro Valoare nominală: 100 euro Suma minimă subscrisă: 1.000 euro



Veniturile obținute din dobânzi și câștiguri de capital sunt neimpozabile.

Pot investi persoane fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani. Titlurile pot fi păstrate până la maturitate sau tranzacționate pe piața secundară a BVB, prin intermediari autorizați (bănci sau societăți de brokeraj).

Titlurile sunt evidențiate fie în registrul Depozitarului Central (dacă nu există contract de servicii de investiții financiare), fie în contul de tranzacționare al investitorului (dacă există un astfel de contract). Dobânda se plătește anual, iar principalul se rambursează la maturitate.

După încheierea ofertei, titlurile pot fi cumpărate sau vândute la BVB, iar prețul se poate verifica pe www.bvb.ro, introducând simbolurile:

R2708B – lei, donatori, 2 ani

R2708BE – euro, donatori, 2 ani

R2708A – lei, 2 ani

R2908C – lei, 4 ani

R3108A – lei, 6 ani

R2708AE – euro, 2 ani

R3008AE – euro, 5 ani

R3508AE – euro, 10 ani

Oferta a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Alpha Bank România, BCR, BRD – Groupe Société Générale, TradeVille, Banca Transilvania și Libra Internet Bank.