Pentru prima dată de când există programul Fidelis, a fost introdusă o tranșă în euro cu termen de 10 ani. Aceasta a avut mare succes și a fost cea mai vândută din această ediție, atrăgând peste 589 de milioane de lei, adică mai mult de 38% din suma totală strânsă în august.

Rezultatele arată că titlurile de stat FIDELIS rămân o opțiune sigură și atractivă pentru români. În doar câteva zile s-au investit peste 1,5 miliarde de lei, semn că oamenii au încredere în statul român și sunt interesați de economii pe termen mediu și lung.

„Rezultatele de până acum confirmă că titlurile de stat FIDELIS rămân un instrument de economisire sigur şi atractiv pentru români. Peste 1,5 miliarde de lei au fost investiţi în doar câteva zile, ceea ce arată nu doar încrederea în statul român, ci şi interesul crescut pentru planificare financiară pe termen mediu şi lung. Ne bucură să vedem că tranşa dedicată donatorilor de sânge atrage, în continuare, o participare semnificativă – o dovadă că solidaritatea şi investiţia pot merge mână în mână”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Finanțelor.

Tranșa pentru donatorii de sânge continuă să aibă succes, dovedind că solidaritatea și investițiile pot merge împreună. În august, parteneriatul Ministerului Finanțelor cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM a adus peste 3.000 de donatori-investitori, care au cumpărat titluri de peste 101 milioane de lei cu dobândă de 8,20% și peste 5,7 milioane de euro cu dobândă de 4,10%. Acești investitori au primit o dobândă cu 1% mai mare decât cea din ofertele obișnuite cu termen de 2 ani.

Cele mai cumpărate titluri din această ediție au fost:

În lei , termen 2 ani, dobândă 7,20% – peste 309 milioane lei investiți prin 3.941 de ordine.

, termen 2 ani, dobândă 7,20% – peste 309 milioane lei investiți prin 3.941 de ordine. În euro , termen 10 ani, dobândă 6,50% – peste 117 milioane euro (aprox. 589 milioane lei) investiți prin 4.814 ordine.

, termen 10 ani, dobândă 6,50% – peste 117 milioane euro (aprox. 589 milioane lei) investiți prin 4.814 ordine. În lei , termen 4 ani, dobândă 7,65% – peste 48 milioane lei prin 788 de ordine.

, termen 4 ani, dobândă 7,65% – peste 48 milioane lei prin 788 de ordine. În lei , termen 6 ani, dobândă 7,90% – peste 92 milioane lei prin 1.461 de ordine.

, termen 6 ani, dobândă 7,90% – peste 92 milioane lei prin 1.461 de ordine. În euro , termen 2 ani, dobândă 3,10% – peste 34 milioane euro (aprox. 170 milioane lei) prin 1.491 de ordine.

, termen 2 ani, dobândă 3,10% – peste 34 milioane euro (aprox. 170 milioane lei) prin 1.491 de ordine. În euro, termen 5 ani, dobândă 5,25% – peste 37 milioane euro prin 1.679 de ordine.

Un titlu de stat Fidelis costă 100 lei (dacă este în lei) sau 100 euro (dacă este în euro). Suma minimă pentru a cumpăra este 5.000 lei sau 1.000 euro.

Pentru donatorii de sânge, pragul minim a fost redus de 10 ori – de la 5.000 lei la 500 lei. Reducerea s-a aplicat celor care au donat sânge începând cu 1 martie 2025.

Avantajele investiției în titluri de stat Fidelis: