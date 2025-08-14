Afirmațiile sale au fost făcute pe rețelele sociale, într-o postare pe pagina sa de Facebook în care a criticat măsura drept o barieră pentru antreprenoriat. „Poftim??? Ce este asta??? Așa încurajează România antreprenoriatul? Punând bariere?”, a scris Georgescu.

Radu Georgescu este Managing Partner la CFO Network, o firmă românească specializată în servicii de contabilitate, audit, consultanță fiscală și analiză financiară. Cu o experiență vastă în conducerea departamentelor financiare ale companiilor multinaționale și antreprenoriale, Georgescu este și membru în consiliile de administrație ale unor firme din diverse industrii, având un rol activ în strategia financiară a acestora.

În cadrul unei postări recente, omul de afaceri a vorbit despre faptul că Guvernul României a anunțat intenția de a majora capitalul social minim pentru societățile cu răspundere limitată (SRL) de la 200 de lei la 8.000 de lei, de la data de 1 ianuarie 2026. Această măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscale propuse de Ministerul Finanțelor. Potrivit ministrului Alexandru Nazare, actualizarea capitalului social se dorește a fi o „corelare cu rata inflației”, având în vedere că pragul actual nu a fost modificat din 1990 .

Radu Georgescu consideră că majorarea capitalului social reprezintă o barieră pentru antreprenoriat, în special pentru tinerii sau studenții care doresc să înființeze o firmă. Georgescu subliniază că, în anul 2025, în multe țări, inclusiv în Uniunea Europeană și Statele Unite, guvernele încurajează IMM-urile prin politici fiscale favorabile și proceduri administrative simplificate .

Potrivit antreprenorului, România are cel mai mic număr de IMM-uri din Uniunea Europeană, cu 22 de firme la 1.000 de locuitori, jumătate față de media europeană. El a subliniat că, în timp ce majoritatea statelor încearcă să încurajeze înființarea de IMM-uri și oferă facilități fiscale, România pare să adopte politici restrictive.

Georgescu a comparat situația cu cea din alte țări, menționând Estonia, unde capitalul social minim este de doar 1 euro, iar impozitul pe profit pentru IMM-uri este zero. De asemenea, în Estonia o firmă se poate înființa complet online în doar două ore.

„Cine greșește? România sau Estonia?”, se întreabă antreprenorul.

El a mai făcut referire și la Statele Unite, unde doar 5% dintre firme plătesc impozit pe profit, iar majoritatea IMM-urilor beneficiază de impozit minim, în timp ce companiile mari oferă sprijin direct IMM-urilor. Georgescu a dat exemplul Microsoft, care oferă servicii gratuite IMM-urilor în valoare de 5.000 de dolari.

În opinia sa, doar Guvernul României nu pare să înțeleagă importanța IMM-urilor pentru economie, iar măsurile propuse ar putea descuraja înființarea de noi firme în țară.