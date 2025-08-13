Premierul Ungariei, Viktor Orban, a făcut declarații controversate care reflectă o viziune strategică centrată pe independența energetică și protejarea intereselor naționale.

Într-un discurs recent, Orban a subliniat că Ungaria nu se consideră automat parte a directivei europene actuale, invocând o lipsă de coerență și strategie în cadrul Uniunii Europene.

”Europa a pierdut controlul asupra propriului continent după cel de-al Doilea Război Mondial, nu a putut să-şi influenţeze propriul destin şi nici în prezent nu există o strategie europeană, Europa nu reuşeşte să se definească, astfel încât nici Ungaria nu se poate alinia la o autodefinire europeană”.

Liderul maghiar a explicat că, pentru a-și proteja economia și stabilitatea internă, țara sa trebuie să adopte propriile măsuri și planuri naționale, fără a se supune automat deciziilor europene.

Orban a avertizat că Ungaria deține o influență semnificativă asupra fluxului de energie către Ucraina și că orice incident la infrastructura energetică de pe teritoriul maghiar ar putea avea consecințe imediate asupra statului vecin.

”Ucraina primeşte o parte importantă din energia electrică şi gazul natural din Ungaria şi, dacă s-ar produce un accident şi ar cădea câţiva stâlpi, s-ar rupe una sau două conducte, Ucraina s-ar opri”, a mai spus premierul maghiar.

În ciuda acestei poziții puternice, Orban a precizat că nu dorește colapsul Ucrainei, dar a evidențiat tensiunile existente în relațiile bilaterale, acuzând autoritățile ucrainene de o atitudine nepotrivită față de Budapesta, în timp ce depind esențial de resursele energetice ungare.

Premierul a subliniat necesitatea unei Ucraine stabile, dar a lăsat să se înțeleagă că Ungaria își păstrează dreptul de a acționa pentru protejarea propriilor interese.