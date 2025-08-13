Proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, examinat de prof. univ. dr. Radu Nechita de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, propune înlocuirea opțiunii de retragere integrală a sumelor acumulate cu următoarele trei alternative:

retragere parțială, limitată la cel mult 25% din valoarea portofoliului,

plăți eșalonate pe o perioadă fixată,

acordarea unei pensii viagere.

Raportul subliniază că această modificare ar reprezenta, de fapt, implementarea cu o întârziere de 17 ani a unei dispoziții prevăzute încă din Legea nr. 411/2004 referitoare la fondurile de pensii administrate privat.

Raportul amintește, citând articolul 1 din lege, că „scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă și care suplimentează pensia acordată de sistemul public”. Această precizare evidențiază caracterul suplimentar și orientarea pe termen lung a Pilonului II, creat pentru a furniza beneficiarilor un venit constant în timp, și nu pentru a fi încasat sub forma unei plăți unice.

Potrivit analizei, în cei 16 ani de funcționare, Pilonul II a înregistrat o performanță investițională remarcabilă, cu un randament mediu anual de circa 7% și un randament real, ajustat cu inflația, de peste 3%. Valoarea totală a activelor nete depășește în prezent 125 de miliarde de lei, constituind un element esențial atât pentru economisirea internă, cât și pentru dezvoltarea pieței de capital din România.

Documentul admite existența unor rațiuni economice și instituționale care stau la baza acestei reglementări — prevenirea unui „vârf de plată” prognozat pentru aproximativ anul 2030, conformarea la recomandările OECD și păstrarea scopului inițial al Pilonului II, acela de a asigura o sursă de venit pe termen lung.

Însă „modificarea modului de acces la fonduri după ani de contribuții poate fi interpretată ca schimbare unilaterală a contractului inițial cu participanții, afectând încrederea publică în sistemul de pensii private”.

Raportul evidențiază, de asemenea, structura actuală a plasamentelor, subliniind că peste jumătate din activele Pilonului II sunt investite în titluri de stat românești. „Titlurile de stat, deși considerate sigure, își pot pierde valoarea reală prin inflație neanticipată, avantajând statul ca datornic major și erodând puterea de cumpărare a viitoarelor pensii”, precizează analiza.

Totodată, este invocată experiența altor țări din Europa Centrală și de Est, precum Ungaria și Polonia, unde fondurile private s-au dovedit vulnerabile la presiuni bugetare, unele fiind preluate parțial sau integral de către stat în perioade de criză fiscală.

Pentru a menține un echilibru între sustenabilitatea sistemului și protejarea intereselor participanților, raportul sugerează adoptarea unor măsuri precum diversificarea portofoliilor pe piețe internaționale, diminuarea dependenței de titlurile de stat, majorarea contribuției până la nivelul legal de 6% din salariu și stimularea Pilonului III prin acordarea de facilități fiscale. În plus, se recomandă realizarea unei tranziții treptate de la sistemul de pensii prin repartiție (Pilonul I) către cel prin capitalizare (Pilonul II).

„Este nevoie de claritate legislativă și de reguli aplicabile tuturor, dar acestea trebuie implementate într-un mod care protejează caracterul privat al fondurilor și dreptul de proprietate al participanților”, afirmă autorul raportului, subliniind că respectarea acestor principii reprezintă o condiție fundamentală pentru menținerea încrederii pe termen lung în Pilonul II.

Raportul complet poate fi accesat la acest link.

La finalul analizei, profesorul Radu Nechita a formulat o serie de recomandări, prezentate integral mai jos: