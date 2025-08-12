Începând cu 1 august 2025, pensiile care depășesc suma de 3.000 de lei lunar vor fi supuse unei rețineri de 10% pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Această contribuție va fi calculată doar pentru partea pensiei care depășește plafonul, fără a afecta integral valoarea acesteia. Măsura se aplică atât pensiilor din sistemul public, cât și celor administrate privat în cadrul pilonului II, precum și pensiilor facultative din pilonul III.

Sistemul de pensii din România este organizat pe trei piloni, fiecare având reguli și reglementări fiscale proprii. Pilonul I reprezintă sistemul public, gestionat de stat. Pilonul II include pensiile private obligatorii, administrate de societăți pe acțiuni, cu aderare obligatorie pentru persoanele sub 35 de ani și opțională pentru cele cu vârste între 35 și 45 de ani.

Sistemul de pensii facultative este reglementat prin Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar colectarea contribuțiilor a început în luna iunie 2007. La acest sistem pot adera toate persoanele care obțin venituri din activități profesionale impozabile, inclusiv salariați, persoane care desfășoară activități independente sau care realizează venituri din alte surse profesionale.

Spre deosebire de pilonul II, care este obligatoriu, pilonul III are un caracter facultativ, oferind fiecărei persoane posibilitatea de a alege dacă dorește să contribuie la această formă de economisire. Contribuțiile pot ajunge până la 15% din venitul salarial lunar brut, iar sumele acumulate se adaugă la pensiile obținute din pilonul I și pilonul II.

Pentru a putea beneficia de pensia facultativă, legislația actuală impune îndeplinirea simultană a următoarelor condiții:

participantul trebuie să aibă cel puțin 60 de ani;

să fi realizat un minim de 90 de contribuții lunare la fond, acestea nefiind necesar să fie consecutive;

să dețină o sumă minimă acumulată în contul individual aferent fondului de pensii facultative din pilonul III.

După pensionare, pensia facultativă din pilonul III este acordată prin plăți separate și suplimentare față de pensia publică, fiind virate direct către participant sau către beneficiarii săi. Plata acestei pensii începe numai după împlinirea vârstei legale de pensionare și poate fi realizată fie către participant, fie către un mandatar autorizat prin procură specială sau către reprezentantul legal al acestuia.

Participanții pot, oricând, să își modifice, să suspende sau să oprească contribuțiile către un fond de pensii facultative. Chiar și în cazul întreruperii plăților, ei își mențin statutul de participanți și vor beneficia la pensionare de toate drepturile legale corespunzătoare sumei acumulate în contul lor.

Contribuțiile angajatorului către fondurile de pensii facultative sunt deductibile fiscal proporțional cu cota de participare, până la echivalentul a 400 de euro pe an fiscal pentru fiecare participant, conform Ministerului Muncii.

Suma care depășește acest plafon este supusă unui impozit pe venit de 10%. La momentul retragerii, impozitul nu se aplică întregii sume acumulate, ci doar câștigului net realizat din investițiile contribuțiilor, după deducerea unui plafon neimpozabil de 3.000 de lei.

Începând cu data de 1 august 2025, conform Legii nr. 141/2025 privind anumite măsuri fiscal-bugetare, va fi introdusă o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei lunar. Această obligație fiscală se va aplica și pensiilor facultative din pilonul III.