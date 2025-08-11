În ultimii ani, tot mai mulți români care ajung la vârsta pensionării aleg să-și valorifice conturile din Pilonul II de pensii private.

Conform datelor furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și analizate recent de Ziarul Financiar, aproximativ 72% dintre cei care și-au deschis dreptul la pensie prin Pilonul I au optat pentru încasarea integrală a fondurilor acumulate în Pilonul II.

Până în luna mai 2025, sumele plătite din Pilonul II au depășit 3,8 miliarde de lei, din care majoritatea, în valoare de circa 2,9 miliarde lei, au fost ridicate prin plata unică. Restul fondurilor au fost distribuite sub formă de plăți eșalonate.

Numărul pensionarilor care au accesat banii se ridică la peste 238.000 de persoane, dintre care peste 173.000 au preferat să primească toată suma odată.

Este important de menționat că aceste plăți vizează doar beneficiarii care s-au pensionat până acum, adică persoanele care aveau cel puțin 35 de ani în 2008 și care și-au încetat activitatea prin pensionare, invaliditate sau în cazuri de deces, moștenitorii accesând astfel fondurile. În anii următori, pe măsură ce alți participanți vor atinge vârsta pensionării, volumul plăților va crește semnificativ.

În prezent, sumele adunate în conturile Pilonului II sunt superioare plăților efectuate. Anual, contribuțiile la fondurile private se ridică la circa 20-22 miliarde de lei, în timp ce plățile se situează în jurul a 2 miliarde de lei. Pe termen lung, însă, se așteaptă o echilibrare a balanței financiare.

Pe fondul acestor evoluții, Autoritatea de Supraveghere Financiară a propus recent modificări legislative majore. Conform noilor reguli, plata integrală a conturilor Pilonului II la momentul pensionării nu va mai fi permisă. Beneficiarii vor putea retrage maxim 25% din suma acumulată, restul fiind distribuit lunar pe o perioadă de cel puțin 10 ani sau sub formă de pensie viageră.

Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), a clarificat că fondurile private sunt suficient de lichide pentru a face față atât plăților curente, cât și eventualelor vârfuri, și că astfel de restricții nu sunt motivate de probleme de solvabilitate.

Aceste schimbări vin în contextul unei discuții mai largi despre sustenabilitatea sistemului de pensii private și asigurarea unui venit stabil pe termen lung pentru viitorii pensionari. Noua lege ar urma să echilibreze nevoia de acces rapid la fonduri cu necesitatea protejării patrimoniului acumulat, asigurând o distribuție echilibrată și predictibilă a plăților.