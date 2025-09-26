BERBEC Sâmbătă s-ar părea că-ți vine pofta de aventură, dar atenție: nu orice drum duce spre glorie, unele duc doar la supermarket. Stelele arată că entuziasmul tău poate fi molipsitor, iar oamenii din jur par dispuși să ți se alăture. Totuși, nu uita să faci pauze, căci energia ta este bogată, dar nu inepuizabilă. Dacă simți că te apucă nervii, amintește-ți că și Aristotel recomanda măsura. Spre seară, un plan spontan cu prietenii poate fi exact ce îți trebuie.

TAUR Ziua de sâmbătă îți poate aduce dorința de confort suprem: canapea, gustări și eventual o carte bună. Poziția lui Mercur sugerează că discuțiile cu apropiații pot aduce claritate, dar și un mic test de răbdare. O recomandare culturală: „Frații Karamazov”, pentru că încăpățânarea ta merită pusă față în față cu dilemele morale universale. Spre seară, muzica bună și liniștea îți pot fi aliați de nădejde.

GEMENI Astăzi pari să fii ca un prezentator de talk-show: vorbești, glumești, sari de la un subiect la altul, iar lumea te urmărește cu interes. Conjunctura astrală arată că poți fi sufletul petrecerii, dar și că oboseala poate veni repede după atâta agitație. În plan personal, un compliment sincer poate deschide uși neașteptate. Spre seară, chiar și un joc de societate poate deveni o scenă pe care să strălucești.

RAC Sâmbătă poți să fii mai sensibil decât de obicei, dar asta nu este un defect, ci o superputere. Stelele arată că familia și prietenii apropiați pot să fie sursa ta de energie. Poți avea mici conflicte dacă nu-ți exprimi clar dorințele, dar nimic ce nu poate fi rezolvat cu un desert bun. O recomandare clasică: „Madame Bovary”, ca să-ți amintești că emoțiile, oricât de intense, au nevoie de echilibru. Spre seară, o discuție lungă cu cineva drag îți poate limpezi gândurile.

LEU Astăzi carisma ta pare să fie la cote maxime și nu e exclus să fii în centrul atenției fără să depui efort. Conjunctura arată că ai șanse mari să primești complimente, dar și provocări. Umorul și eleganța ta pot transforma o situație tensionată într-un spectacol. Ai grijă, însă, să nu exagerezi cu dramatismul, căci publicul obosește. Spre seară, lasă scena și bucură-te de compania celor apropiați.

FECIOARĂ Ziua aceasta îți poate aduce oportunitatea să-ți pui ordine nu doar în dulap, ci și în gânduri. Aspectele astrale indică o claritate aparte, dar și tendința de a critica mai mult decât e cazul. Dacă reușești să-ți temperezi observațiile, s-ar putea să descoperi că ești mai plăcut decât crezi. Activitățile practice îți pot face bine, fie că e vorba de gătit sau bricolaj. Spre seară, relaxează-te cu un film clasic, să zicem „Casablanca”.

BALANȚĂ Sâmbătă pari să fii tentat să te bucuri de tot ce înseamnă artă, frumusețe și echilibru. Conjunctura astrală arată că timpul petrecut cu prietenii îți poate aduce bucurii neașteptate. Poți fi mediator într-o discuție și, cu diplomația ta, să transformi o ceartă într-un toast. Ai șansa să te simți inspirat și să aduci lumină în jurul tău. Spre seară, o plimbare prin oraș poate fi o adevărată terapie vizuală.

SCORPION Astăzi pari să ai radarul setat pe intensitate maximă. Fiecare discuție poate să aibă pentru tine substraturi și mistere de descifrat. Stelele arată că poate fi bine să nu dramatizezi prea mult, altfel riști să obosești chiar și cei mai apropiați aliați. În plan personal, poți primi o confesiune surprinzătoare. Spre seară, un moment de introspecție te poate ajuta să vezi lucrurile în perspectivă.

SĂGETĂTOR Ziua de sâmbătă s-ar părea că vine cu dor de ducă și poftă de explorare. Fie că e vorba de o excursie sau de un simplu drum la niște prieteni, pari să ai nevoie de mișcare. Stelele arată că optimismul tău poate fi molipsitor și că ai șanse să reușești să ridici moralul celor din jur. Totuși, nu promite mai mult decât poți face, altfel riști să-ți consumi energia inutil. Spre seară, glumele și voia bună par să fie garantate.

CAPRICORN Ziua aceasta îți poate aduce o doză de seriozitate chiar și în momentele de relaxare. Conjunctura astrală sugerează că pari să fii preocupat de viitor, dar ai nevoie și de prezent. Poți primi sfaturi valoroase de la cineva cu experiență, iar dacă alegi să asculți, ar trebui să ai numai de câștigat. În plan personal, poți fi mai rezervat, dar asta nu înseamnă că nu simți intens. Spre seară, o activitate practică îți poate aduce satisfacție.

VĂRSĂTOR Astăzi originalitatea ta pare să fie pusă în valoare. Stelele arată că poți veni cu idei ingenioase, dar și că poate fi bine să te exprimi clar, altfel riști să fii înțeles greșit. Prietenii îți pot fi cei mai buni parteneri de discuții, mai ales dacă este vorba de planuri neconvenționale. Ai șansa să aduci o schimbare mică, dar semnificativă, în rutina ta. Spre seară, bucură-te de libertatea de a fi tu însuți.

PEȘTI Ziua de sâmbătă s-ar părea că te prinde cu gânduri visătoare și cu dor de liniște. Conjunctura astrală arată că poate fi bine să-ți acorzi timp pentru odihnă și reflecție. Poți fi mai sensibil la emoțiile celorlalți, dar asta îți poate oferi ocazia să creezi legături autentice. Dacă alegi să te implici într-o discuție sinceră, poți avea revelații. Spre seară, o atmosferă caldă și un ceai bun îți pot aduce echilibrul căutat. ”Manuscrisul găsit la Saragosa” de Jan Potocki pote fi o aventură livrească perfectă.