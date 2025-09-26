Stilul preppy s-a născut în campusurile universitare de elită din SUA, dar a evoluat într-o direcție extrem de modernă, versatilă și plină de personalitate. Dacă ai o înclinație spre eleganță casual și îți place să arăți bine fără să pari că te-ai străduit prea mult, atunci e clar – acest stil ți se potrivește. Gândește-te la sacouri din stofă cu detalii smart, pantaloni chino perfect croiți, cămăși în dungi sau la alte produse prezente și la https://modivo.ro/c/modivo/marca:tommy_hilfiger care leagă totul într-un look complet.

Îți va plăcea pentru că este ușor de adaptat: poți să arăți sofisticat și la o ieșire în oraș, dar și la birou, fără să renunți la confort. Este un stil care inspiră încredere, oferă structură, dar îți lasă spațiu să-ți pui amprenta personală.

Ca să duci acest stil la nivelul următor în lunile reci, trebuie să știi cum să-l adaptezi la temperaturi mai scăzute. Baza este formată din haine bărbați clasice, dar reinterpretate în materiale groase și culori de sezon. Gândește-te la pulovere tricotate cu guler în V, pe care să le porți peste o cămașă albă. Completează cu pantaloni din lână sau flanel, într-o nuanță neutră, și nu uita de un trench sau palton elegant cu croială dreaptă.

Dacă vrei o sursă de inspirație care bifează toate aceste detalii, atunci uită-te la stilul preppy Tommy Hilfiger. Brandul american reușește să aducă în fiecare sezon o interpretare modernă a stilului Ivy League, cu detalii rafinate, dar accesibile. Colecțiile lui combină perfect tradiția cu un suflu nou, astfel încât să-ți fie ușor să găsești look-ul perfect indiferent de ocazie.

Un lucru important în abordarea acestui stil este mixul echilibrat între clasic și modern. Nu e nevoie să te îmbraci ca un student de la Yale din anii ’60, dar nici să renunți complet la esența look-ului. O cămașă Oxford poate fi purtată lejer cu un pulover gros și un blazer cu imprimeu în carouri. Dacă vrei să adaugi un twist modern, poți opta pentru sneakers în loc de pantofi clasici, dar alege modele curate, simple.

Haine bărbați inspirate din stilul preppy nu înseamnă doar outfituri rigide, ci mai degrabă alegeri care vorbesc despre rafinament, grijă pentru detalii și o stare de spirit relaxată, dar stilată. Nu uita că și accesoriile fac diferența: o curea de piele, o eșarfă din lână sau o geantă de umăr bine aleasă pot schimba complet vibe-ul unei ținute.

Când vorbim despre 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre brandul Tommy Hilfiger, primul pe listă este că a reușit să transforme preppy-ul într-un fenomen global. Brandul nu doar împrumută elemente din Ivy League fashion, ci le reinterpretează într-un mod contemporan, vibrant și adaptat noilor generații. De aceea, în fiecare sezon, piesele semnate Hilfiger reușesc să rămână actuale, chiar și când se inspiră din trecut.

Tommy Hilfiger nu vinde doar haine – vinde o atitudine. E despre libertate, expresivitate și echilibrul perfect între casual și elegant. Dacă vrei să construiești o garderobă care să-ți reflecte stilul personal fără să renunți la eleganță, acest brand este una dintre cele mai sigure alegeri. Mai ales toamna și iarna, când ai nevoie de piese smart, călduroase și ușor de integrat în orice context.

Articol publicat la initiativa Modivo