Guvernul și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătesc o schimbare majoră pentru modul în care românii își vor încasa banii din Pilonul II de pensii. Noua legislație, aflată în dezbatere publică, aduce în prim-plan principiul plății eșalonate, în locul retragerii integrale a sumelor acumulate – cu excepția cazurilor în care soldul din cont este foarte mic.

Potrivit oficialilor ASF, acest model respectă atât legea românească în vigoare, cât și practicile internaționale. Vicepreședintele instituției, Dan Armeanu, subliniază că Pilonul II a fost conceput încă de la început pentru a oferi un venit suplimentar la pensie, plătit în tranșe regulate, și nu o sumă unică.

„Astfel, conform Legii nr.411/2004, participanţii au ştiut de la început că plata pensiei se face periodic şi numai în cazul excepţional în care activul acumulat este redus este posibilă plata unică, aşa cum sunt şi practicile internaţionale. Plata unică a fost posibilă, iar excepţia a devenit obişnuinţă deoarece timp de 17 ani nu a fost adoptată legislaţia privind sistemul de plată aşa cum prevede art. 154 din Legea nr.411/2004: Organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege specială, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi”, precizează Dan Armeanu.

Plata integrală ar urma să rămână o opțiune doar în situații speciale, când activele acumulate sunt sub un prag minim stabilit anual (în 2025, echivalentul a 12 indemnizații sociale, adică 15.372 lei).

„Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincte şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.”

Proiectul de lege, prezentat recent în primă lectură de Guvern, introduce două modalități de plată:

Pensie de tip retragere programată – bani distribuiți pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării întregii sume acumulate;

Pensie viageră – plăți pe toată durata vieții beneficiarului.

Pe lângă acestea, pensionarii vor putea retrage până la 25% din economii sub formă de sumă forfetară, o regulă inspirată din alte sisteme europene.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, arată că peste 9 milioane de români contribuie în prezent la Pilonul II, iar fondurile gestionate însumează echivalentul a peste 10% din PIB-ul țării.

„Sistemele de pensii private sau publice au fost create pentru asigurarea unei pensii, adică a unei plăţi eşalonate după împlinirea vârstei de pensionare. Indiferent de tipul sistemului de pensii trebuie precizat că un produs de tip pensie presupune plăţi eşalonate pe o perioadă de timp sau pe toată viaţa şi nu plata unei sume de bani dintr-odată. De asemenea, toate sistemele de pensii obligatorii sau facultative au şi un rol social care se realizează tocmai prin asigurarea unei plăţi periodice în perioada de pensionare, pentru a asigura un venit pe o perioadă cât mai mare pentru cei care nu mai sunt activi”, a mai explicat oficialul ASF.

Noile reguli prevăd și crearea unor fonduri speciale de plată administrate de furnizori autorizați – fie actualii administratori de pensii private, fie companii de asigurări de viață, societăți de administrare a investițiilor sau firme nou-înființate special pentru acest rol.

„În concluzie, pentru a fi corecte, comparaţiile trebuie făcute între sisteme similare de pensii iar legea de plată din România respectă toate standardele şi bunele practici europene. De asemenea, legea de plată din România a fost supusă filtrelor OCDE în cadrul procesului de aderare la acest organism. Proiectul privind legea de plată a fost pus în dezbatere publică încă din data de 11 iunie pe site-ul Ministerului Muncii. Au fost realizate consultări cu sindicatele, asociaţiile de profil şi OCDE. Aşa cum am mai spus, prezentul proiect de lege privind plata pensiilor private reprezintă o măsură strategică şi prioritară, esenţială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România şi alinierea acestuia la standardele internaţionale promovate de OCDE”, a punctat Dan Armeanu.

Dacă proiectul va fi adoptat, România se va alinia la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), unde plata eșalonată este regula, iar retragerea integrală este permisă doar în cazuri limitate.