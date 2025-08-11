Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a spus luni că partidul nu este de acord cu forma actuală a proiectului care schimbă Pilonul II de pensii.

Când a fost întrebat despre acest proiect, el a răspuns că PSD nu susţine legea aşa cum este acum.

Totuşi, Grindeanu a spus că partidul va discuta despre proiect doar după ce vor fi îndeplinite două condiţii: reducerea privilegiilor şi punerea pe primul loc a investiţiilor, după ce se va clarifica situaţia bugetului şi a rectificării bugetare.

Guvernul vrea să schimbe mult modul în care se administrează şi se plătesc pensiile private. O schimbare importantă este că, dacă până acum cei care contribuiau la Pilonul II puteau să retragă toţi banii adunaţi, acum se propune ca ei să poată lua doar 25% din sumă imediat, iar restul să fie plătit în rate lunare.

Sorin Grindeanu a anunțat, totodată, că specialiştii partidului şi ministrul Justiţiei lucrează împreună pentru ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale să fie adoptat cât mai repede. El a spus că este posibil ca proiectul să fie adoptat prin asumarea răspunderii de către Guvern.

Când a fost întrebat despre acest proiect, Grindeanu a explicat că există un draft în lucru și că toată lumea implicată face eforturi să îl treacă rapid. De asemenea, el a menţionat că asumarea răspunderii guvernamentale ar putea fi o variantă pentru adoptarea rapidă a acestui pachet de eliminare a privilegiilor, iar PSD consideră rezolvarea pensiilor speciale o condiţie pentru a reveni la discuţiile din coaliţie.

„Îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Este un draft pe care îl ştiţi şi voi şi pe care se lucrează, unde ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede. Poate să fie şi aceasta. Şi nu e pentru prima dată când spun acest lucru. Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acest lucru prin asumarea răspunderii”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a explicat, de altfel, după ședința de azi a PSD, că în discuțiile legate de administrație a fost inclus și subiectul creșterii impozitelor locale. El a explicat că aproape două ore din ședință au fost dedicate acestui pachet de măsuri, care include și partea fiscală.

Grindeanu a menționat că au fost multe propuneri bune venite de la Asociația Municipiilor, Uniunea Consiliilor Județene și primarii PSD, iar partidul speră ca aceste propuneri să fie luate în considerare.

Un punct important în discuții a fost ca banii obținuți din eventualele creșteri de taxe locale să rămână în totalitate în bugetele comunităților care le adună. Totuși, Grindeanu a spus că încă nu este clar cum vrea Guvernul să abordeze această problemă.