În ultimele săptămâni, presa a relatat cum ministrul Economiei, Radu-Dinel Miruță, a găsit cea mai originală rețetă de „profesionalizare” a companiilor strategice: numiri în consiliile de administrație la Avioane Craiova SA, Iprochim SA, IOR SA… cu oameni care știu să lipească afișe cu precizia unui inginer mecanic și să distribuie pliante cu finețea unui expert în marketing strategic. Evident, coincidența face ca toți să fie membri de partid USR.

În timp ce se vorbea despre tăierea pensiilor magistraților și concedieri masive gândite de Ilie Bolojan & Co., USR își premia fidelii cu sinecuri plătite din bani publici. Reacția guvernului? Nimic. Reacția lui Bolojan? Sprâncene relaxate. Reacția presei bine subvenționate? Silenzio stampa.

Apoi, pe fundalul acestei idile guvernamentale, a venit decesul lui Ion Iliescu. Moment solemn, încărcat de simbolism pentru PSD. Ce face USR? În loc să se comporte ca un partid „matur”, face o manevră de PR: boicotează funeraliile. Nu că ar fi avut o relație caldă cu Iliescu, dar nici să ratezi ocazia unei pozări lângă catafalc pentru un plus de capital politic… e greu de înțeles.

Andronic punctează cu ironie că, în mod logic, ca „partid neo-marxist”, USR ar fi trebuit să stea de gardă la catafalcul ultimului om politic care mai credea în cei „doi bărboși” – Marx și Engels. Mai ales că Engels a murit exact în aceeași zi din calendar. Dar nu, USR a preferat să marcheze momentul în stilul mitocănesc care l-a consacrat.

Pentru PSD, gestul USR a fost picătura care a umplut paharul. Dacă nu reacționau, Grindeanu & Co. riscau eticheta de „mămăligi” în coaliție. Dacă reacționau prea tare, riscau să fie acuzați că pun în pericol „stabilitatea țării”. Concluzia? O ședință de BPN în care s-a încercat „domolirea furiei” – o formulă elegantă pentru „să nu se ajungă azi la divorț, dar mâine mai vedem”.

Dan Andronic încheie cu un proverb adaptat: „USR poate să-și schimbe părul, dar năravul, ba!” Traducere liberă: poți să-ți faci rebranding, să-ți schimbi culorile, să vorbești altfel, dar dacă reflexul politic e tot scandalul, gestul ostentativ și sinecura mascată, coaliția va rămâne un bal mascat cu final previzibil.

Și, într-adevăr, nimic nou sub soare. Doar că în această piesă politică, fiecare act se repetă cu alți actori, dar același scenariu: promisiuni de colaborare, certuri publice, gesturi teatrale și un public tot mai plictisit, care știe deja cum se termină povestea.