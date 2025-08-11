Confederaţia Naţională Patronală „UGIR-1903” critică ferm intenția Guvernului de a schimba regulile privind Pilonul II de pensii, considerând că măsurile propuse afectează drepturi patrimoniale garantate și se aplică retroactiv contribuțiilor deja acumulate.

„Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903”, cea mai veche organizaţie patronală din Europa continentală, îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propus a fi aduse legislaţiei privind Pilonul II de pensii, fără o consultare reală a celor afectaţi şi cu aplicare asupra contribuţiilor deja acumulate. Pilonul II, reglementat prin Legea nr. 411/2004, a fost conceput ca un drept patrimonial garantat al participanţilor. Conform art. 12 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din această lege, fiecare contribuabil este titularul exclusiv al activelor din contul său individual, iar acest drept este protejat de art. 44 din Constituţia României şi de art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care interzic privarea de proprietate fără utilitate publică, despăgubire justă şi acord prealabil”, arată confederaţia patronală.

Potrivit UGIR-1903, Pilonul II nu este „un ajutor social acordat discreţionar de stat” și nici „un produs financiar opţional”, ci rezultatul direcționării unei părți din contribuțiile de asigurări sociale, bani proveniți direct din salariile participanților, către conturi administrate privat.

„Chiar dacă aceste active sunt exprimate în unităţi de fond şi nu într-o sumă fixă, dreptul de proprietate asupra lor este deplin. Prin modificarea regulilor de plată, Guvernul introduce o restricţie suplimentară asupra exercitării acestui drept. Problema nu este doar de oportunitate, ci şi de principiu juridic: schimbarea se aplică persoanelor care au contribuit sub imperiul vechii legi, ceea ce echivalează cu o aplicare retroactivă. Or, potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţie, legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile”, spun reprezentanţii UGIR-1903.

UGIR-1903 respinge ca irelevant argumentul Guvernului privind limitele similare din alte state, subliniind că legislația românească inițială nu prevedea astfel de restricții. Organizația atrage atenția că beneficiarii au semnat contracte pe baza condițiilor inițiale și că orice schimbare trebuie făcută transparent, cu respectarea drepturilor dobândite și cu acordul participanților, altfel existând riscul unor încălcări constituționale și europene.

„Beneficiarii Pilonului II au semnat contracte în baza unei legi care le garanta accesul la întregul activ în condiţiile iniţiale, nu în condiţiile impuse ulterior. Mai mult, chiar dacă modalitatea de plată poate fi reglementată în interes public, acest lucru trebuie făcut transparent, predictibil şi cu respectarea drepturilor dobândite. Orice modificare impusă fără acordul titularilor sau fără despăgubire echivalentă ridică probleme serioase de constituţionalitate şi compatibilitate cu dreptul european. Cetăţenii trebuie să fie cei care decid dacă acceptă sau nu noul mecanism de plată. Statul nu poate substitui voinţa lor, invocând un presupus beneficiu pe termen lung, atunci când este vorba despre bani ce le aparţin prin efectul legii şi al contribuţiilor personale”, adaugă ei.

UGIR-1903 consideră că schimbarea regulilor după îndeplinirea obligațiilor nu reprezintă o reformă legislativă, ci o promisiune încălcată, parte dintr-un șir de nedreptăți comise de stat împotriva cetățenilor.

„Un contract trebuie respectat, indiferent că este privat sau instituit prin lege. Atunci când regulile se schimbă după ce obligaţiile au fost îndeplinite, nu vorbim despre o reformă legislativă, ci despre o promisiune încălcată, adică despre încă o nedreptate, parte dintr-un şir aparent interminabil de nedreptăţi comise de Statul Român împotriva cetăţenilor săi”, afirmă UGIR-1903.

Guvernul pregătește modificări majore în ceea ce privește administrarea și plata pensiilor private obligatorii. Dacă în prezent contribuabilii pot retrage integral suma acumulată, propunerea aflată în discuție limitează retragerea la 25% din total, restul urmând a fi plătit în tranșe lunare.