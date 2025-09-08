Premierul Viktor Orban a declarat duminică, în fața simpatizanților partidului său Fidesz, că scrutinul din 2026 va oferi alegătorilor două variante opuse. În opinia sa, cetățenii vor alege între un partid capabil să guverneze singur și o alternativă care ar duce la „haos și sărăcie” printr-o colaborare mai strânsă cu Uniunea Europeană.

Premierul Ungariei, aflat la conducerea țării încă din 2010, intră în ceea ce mulți analiști politici descriu drept cea mai complicată campanie electorală de până acum. Economia traversează o perioadă de stagnare, iar inflația ridicată menține dobânda de referință la 6,5%, cel mai mare nivel din Uniunea Europeană.

Viktor Orban, care a avertizat că Uniunea Europeană s-ar putea destrăma în următorii zece ani, răspunde provocării venite din partea contracandidatului său de centru-dreapta, Peter Magyar, printr-un pachet de măsuri sociale și economice. Printre acestea se numără reduceri de taxe pentru familii, bonuri de masă acordate pensionarilor și subvenții pentru creditele ipotecare destinate celor care își cumpără prima locuință.

„Ungaria are doar două opţiuni din punct de vedere strategic. O opţiune este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecinţe care ne-ar împinge în haos şi sărăcie”, a spus Orban.

De-a lungul ultimilor ani, Viktor Orban s-a aflat frecvent în conflict cu Uniunea Europeană, pe teme sensibile precum politica privind migrația, drepturile comunității LGBT, independența justiției sau autonomia mediului academic. Divergențele s-au accentuat și în contextul sprijinului european acordat Ucrainei după invazia Rusiei din februarie 2022.

La rândul său, Peter Magyar, fost membru al guvernului și lider al partidului Tisza, aflat în fața Fidesz în majoritatea sondajelor, a afirmat duminică dimineață că Ungaria traversează simultan mai multe crize. El a menționat creșterea costului vieții, scăderea încrederii publice și deteriorarea standardelor democratice

Peter Magyar a afirmat că, dacă va câștiga alegerile, intenționează să relanseze economia Ungariei prin accesarea miliardelor de euro din fondurile europene blocate ca urmare a reformelor promovate de Viktor Orban în domeniul statului de drept. Planul său include combaterea corupției, introducerea unui impozit pentru marile averi și, în paralel, reducerea taxelor aplicate veniturilor mici.