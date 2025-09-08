Miercuri, Consiliul Mondial al Aurului, organizația care reprezintă industria de profil, a prezentat propunerea de lansare a „Pooled Gold Interest” (PGI). Este vorba despre tokenuri digitale susținute de lingouri de aur fizic aflate în seifurile din Londra.

Prin acest mecanism, ar deveni posibilă tranzacționarea fracțiunilor din lingouri standard de 400 de uncii, dar și folosirea lor drept garanții în operațiuni financiare.

„Aceasta este o modalitate prin care investitorii pot deţine o reprezentare digitală a aurului, cu drepturi legale clare şi încrederea că aurul se află efectiv în seifuri”, a declarat Mike Oswin, şeful global pentru structură de piaţă şi inovaţie la WGC, pentru CNBC.

Noua structură digitală ar putea deveni „al treilea pilon” al pieței aurului. Ea s-ar adăuga sistemelor deja folosite: aurul alocat, adică deținerea directă de lingouri sau monede, și aurul nealocat, unde investitorii au doar o creanță asupra unei cantități de metal.

PGI ar aduce un avantaj de mobilitate. Aurul ar putea fi folosit ca garanție la fel de simplu ca obligațiunile sau numerarul. În acest fel, investitorii ar avea un instrument suplimentar pentru tranzacții și operațiuni financiare.

Deși scopul inițial este utilizarea ca garanție, proiectul ar putea avea aplicații mai largi. Consiliul Mondial al Aurului ia în calcul ca tokenurile să fie folosite și la decontarea contractelor futures, pe termen mediu.

În prezent, piața „Loco London” administrează aproape 8.800 de tone de aur. Valoarea totală depășește 927 de miliarde de dolari, ceea ce menține Londra în centrul comerțului mondial cu metal prețios.

Există însă și rezerve în industrie, unii analiști considerând că investitorii tradiționali ar putea respinge ideea digitalizării. Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, spune că aurul fizic rămâne atractiv tocmai pentru natura sa tangibilă și pentru simplitatea sa.