Prețul contractelor futures pe aur a atins un nivel record după ce s-a aflat că SUA vor impune tarife asupra importurilor de lingouri de 1 kg, măsură considerată „o altă lovitură” pentru Elveția, țară care domină industria mondială de rafinare a aurului, scrie The Guardian.

Exporturile elvețiene către SUA au fost afectate joi de o taxă vamală de 39%, după ce președintele Elveției s-a întors fără concesii dintr-o vizită de ultim moment la Washington, unde a încercat să obțină reducerea acestei taxe una dintre cele mai mari impuse de Donald Trump.

Decizia americană a fost confirmată de autoritățile vamale printr-o scrisoare oficială, datată 31 iulie, trimisă ca răspuns la solicitarea unei firme de avocatură care reprezenta un comerciant și finanțator de metale prețioase din New York.

Vama și Protecția Frontierelor SUA a precizat că lingourile turnate de 1 kg și 100 de uncii nu sunt scutite de tarife, explicând:

„Ambele tipuri de lingouri sunt utilizate în principal pentru a susține contractele de pe Bursa de mărfuri (Comex), dar sunt vândute și bijutierilor sau consumatorilor industriali în scopuri de producție.”

După publicarea detaliilor scrisorii oficiale, raportată prima dată de Financial Times, contractele futures pe aur din SUA au atins vineri un maxim istoric intraday de 3.534 dolari.

Cererea pentru lingouri a crescut semnificativ în SUA în luna mai, după ce Donald Trump a anunțat tarife „reciproce” radicale. Popularitatea acestora a fost atât de mare încât retailerul Costco a limitat numărul de lingouri care puteau fi cumpărate de un client într-o singură zi.

Cu o cotă de piață de aproximativ 70%, Elveția domină comerțul global cu transformarea aurului din mine și din alte surse în lingouri. Țara importă anual circa 2.000 de tone de aur, în mare parte provenind de la bănci intermediare din centre financiare precum Londra și New York, pentru a fi ulterior exportate, în special în perioade de instabilitate economică.

Vânzările de aur din Elveția către SUA au crescut puternic în primul trimestru din 2025, investitorii căutând protecție în aur pe fondul incertitudinii create de amenințările lui Trump privind tarifele.

Asociația Elvețiană a Metalelor Prețioase a sugerat că acest vârf al exporturilor ar fi putut influența decizia de impunere a taxei generale de 39% asupra produselor din aur provenite din Elveția.

Organizația de profil a recunoscut „impactul pe termen scurt pe care aurul l-a avut asupra balanței comerciale la începutul anului 2025, care a fost o situație excepțională creată de reacția piețelor americane la incertitudinea legată de tarifele viitoare și de situația geopolitică globală”.

Aceasta a avertizat că aplicarea taxelor pe lingouri turnate „face ca exportul acestora către SUA să fie neviabil din punct de vedere economic”.

„Suntem deosebit de îngrijorați de implicațiile tarifelor asupra industriei aurului și asupra schimbului fizic de aur cu SUA, un partener de lungă durată și istoric pentru Elveția”, a declarat președintele asociației Christoph Wild.

În primul trimestru, exporturile record de lingouri de aur, în valoare de peste 36 de miliarde de dolari (27 de miliarde de lire sterline), au reprezentat mai mult de două treimi din excedentul comercial al Elveției cu SUA, potrivit datelor vamale elvețiene.

În ultimele 12 luni (până în iunie), valoarea exporturilor elvețiene de aur către SUA a fost de aproximativ 61,5 miliarde de dolari. Acestea sunt acum supuse taxei suplimentare de 39%, ceea ce plasează rata tarifară americană aplicată Elveției printre cele mai ridicate din lume, alături de cele impuse Braziliei, Siriei, Laosului și Myanmarului.