Estimările meteorologice pe patru săptămâni sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Acestea includ media săptămânală a deviațiilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de valorile medii înregistrate în perioada 2005–2024.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Valorile temperaturilor vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână în regiunile vestice, în timp ce în zonele estice se vor situa puțin sub media normală, iar în restul țării se vor menține apropiate de valorile normale.

Regimul precipitațiilor se va menține sub medie în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile estice, afectând întreaga țară.

Cantitățile de precipitații vor fi local peste medie în sud-vest, în timp ce în restul teritoriului se vor situa aproape de valorile normale.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperatura medie a aerului se va menține aproape de valorile normale pentru această perioadă, la nivel național.

Regimul precipitațiilor va fi, de asemenea, apropiat de normal, în toate regiunile.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile medii ale temperaturii vor fi similare cu cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor putea fi ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest se vor menține aproape de normal.

La sfârșitul lunii septembrie, se așteaptă o scădere semnificativă a temperaturilor în întreaga țară. Luna octombrie va aduce nopți mai reci, în special, cu valori medii în jur de 2 grade Celsius. Meteorologii au publicat astăzi prognoza pentru intervalul 22 septembrie – 6 octombrie.

Vremea în Banat

În ultima săptămână a lunii septembrie, mercurul termometrelor va urca între 28 și 31 de grade Celsius, iar temperaturile minime se vor situa între 13 și 17 grade, mult peste media normală a perioadei.

Începând cu 25 septembrie, temperaturile vor începe să scadă, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. Ziua se vor înregistra între 18 și 26 de grade Celsius, iar temperaturile nocturne vor coborî până la aproximativ 8 grade.

De la 29 septembrie, media temperaturilor va varia între 20 și 24 de grade, în timp ce minimele se vor menține în jurul valorilor de 6–10 grade. Probabilitatea apariției ploilor va fi mai ridicată temporar în intervalul 26–30 septembrie.

Vremea în Crișana

Între 22 și 28 septembrie, temperaturile din Crișana vor scădea treptat, ajungând la 19–22 de grade pe timpul zilei, iar nopțile se vor răci începând cu weekendul, când minimele vor coborî între 8 și 14 grade.

În intervalul 29 septembrie – 6 octombrie, valorile termice se vor menține apropiate de mediile normale ale perioadei, cu maxime între 19 și 23 de grade Celsius și minime de 6–9 grade. Începând cu 25 septembrie și până la sfârșitul acestei perioade, șansele de precipitații vor fi temporar mai ridicate.

Vremea în Transilvania

Temperaturile maxime vor avea inițial valori medii de aproximativ 26 de grade Celsius, urmând să scadă treptat spre 18–20 de grade. Minimele nocturne vor oscila între 6 și 12 grade.

Spre finalul lunii septembrie, schimbările termice vor fi nesemnificative, ziua se vor înregistra 17–21 de grade, iar pe timpul nopții valorile vor coborî până în jur de 3 grade. În prima săptămână, probabilitatea de ploaie va fi destul de redusă, însă începând cu 29 septembrie se vor semnala precipitații locale.

Vremea în Maramureș

În perioada 22–28 septembrie, temperaturile vor scădea treptat cu până la 8 grade, ajungând la maxime de 19–21°C. Minimele vor oscila de la o zi la alta, cu tendință de scădere în noaptea de 26 spre 27 septembrie, coborând de la valori medii de 10–12°C spre 6–8°C.

La începutul lunii octombrie, maximele se vor menține în jurul valorilor de 19–21°C, iar minimele vor fi între 5 și 7°C. Temporar vor fi precipitații în intervalul 25–27 septembrie, iar o probabilitate mai mare de ploaie este așteptată între 1 și 4 octombrie.

Vremea în Moldova

Temperaturile din Moldova vor scădea până joi, 25 septembrie, atingând valori medii de 17–19°C. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 4–6°C în ultimele zile ale lunii septembrie.

În a doua săptămână, maximele medii vor fi de 17–19°C, iar minimele între 4 și 8°C. În prima săptămână, ploile vor fi izolate, în special pe 25 septembrie, iar în a doua săptămână probabilitatea de precipitații va rămâne scăzută, cu excepția zilelor de 2–3 octombrie, când sunt așteptate precipitații locale.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, temperaturile vor începe să scadă începând cu 25 septembrie, ajungând la maxime de 19–21°C. Nopțile vor fi răcoroase, cu valori ce vor coborî până la 9°C, iar pe litoral se vor înregistra minime de 12–13°C. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în jurul datei de 29 septembrie.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, temperaturile diurne vor rămâne inițial între 26 și 29°C, însă spre sfârșitul săptămânii vor scădea până la 19–21°C. Nopțile vor avea valori medii de 11–14°C, cu o scădere treptată. În a doua săptămână, temperaturile nu vor suferi modificări semnificative, maximele fiind în jur de 19–22°C, iar minimele între 6 și 10°C. Probabilitatea apariției ploilor va fi mai ridicată în această perioadă, în special pe 29 și 30 septembrie.

Vremea în Oltenia

Și în Oltenia se va înregistra o răcire a vremii până la sfârșitul săptămânii, cu maxime de 19–22°C. Nopțile vor deveni mai reci începând cu weekendul 26–27 septembrie, coborând până la 8–10°C.

La începutul lunii octombrie, temperaturile nu vor înregistra variații semnificative: maximele vor fi în medie între 18 și 22°C, iar minimele între 6 și 10°C. Pe arii restrânse, vor fi precipitații pe 26 septembrie, iar ulterior probabilitatea de ploi temporare va fi mai ridicată în intervalul 28 septembrie – 2 octombrie.

Vremea la munte

În ultimele zile ale lunii septembrie, temperaturile diurne la munte vor scădea de la 18–20°C la 9–12°C, iar minimele vor avea o medie de aproximativ 2°C. În a doua săptămână, temperaturile se vor menține în jurul valorilor medii specifice perioadei, cu maxime de 8–12°C și minime între 0 și 4°C. Începând cu 25 septembrie, probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată până la sfârșitul intervalului.