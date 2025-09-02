Aurul a depășit pragul de 3.500 de dolari uncia, marcând o premieră pe piața globală. Datele publicate de Bloomberg arată că lingourile cu livrare imediată s-au apreciat cu aproape 1%.

Prețul a ajuns la 2.508,73 dolari pe uncie, depășind maximul anterior din luna aprilie. Atunci, anunțul privind noul plan tarifar al președintelui american a influențat puternic piețele.

Publicația internațională notează că așteptările privind reducerea dobânzii de referință au alimentat creșterea. Următoarea ședință a Rezervei Federale este privită cu mare atenție de investitori.

În ultimele zile, declarațiile lui Jerome Powell au fost analizate în detaliu de analiștii economici. Deși tonul a rămas prudent, mesajul a fost interpretat ca o confirmare a unei relaxări monetare.

Afirmațiile oficialului american au adus un plus de încredere pe piețele internaționale. Investitorii au reacționat imediat, plasând capital suplimentar în active considerate sigure.

În același timp, economiștii subliniază că presiunea inflaționistă rămâne un element care influențează deciziile Fed. Evoluția prețului aurului confirmă așteptările tot mai puternice privind o schimbare de politică monetară.

O nouă serie de date oficiale urmează să fie publicată de Departamentul Muncii din Statele Unite. Informațiile privind șomajul și ocuparea forței de muncă sunt considerate decisive pentru deciziile viitoare ale Fed. Analiștii estimează că rezultatele ar putea întări argumentele pentru o reducere a dobânzii de referință.

Această perspectivă este luată în calcul de piețele internaționale de mai multe săptămâni. Aurul, activ refugiu în perioade de incertitudine, a devenit un reper esențial pentru strategiile de investiții. Specialiștii afirmă că direcția pieței muncii poate influența semnificativ dinamica prețului.

Investitorii privesc atent fiecare raport economic care ar putea modifica politica monetară a Fed. O scădere în sectorul ocupării forței de muncă ar întări argumentul relaxării. În aceste condiții, piețele se pregătesc pentru o volatilitate crescută. Evoluția din următoarele săptămâni va fi marcată de aceste raportări oficiale.

Un analist al UBS Group AG a explicat perspectiva băncii asupra pieței metalelor prețioase.

„Scenariul nostru de bază este că aurul va continua să atingă noi maxime, în trimestrele următoare. Un climat cu dobânzi mai mici, date economice mai slabe și incertitudini la nivel macroeconomic și riscuri geopolitice ridicate continuă să sporească rolul aurului ca instrument de diversificare a portofoliilor”, a declarat acesta.

Previziunile se bazează pe tendințele actuale din economia globală. Scăderea ratelor dobânzilor reduce atractivitatea altor active și crește interesul pentru aur, scrie Bloomberg.

Totodată, riscurile geopolitice intensifică nevoia investitorilor de a-și proteja capitalul. În acest context, metalul prețios rămâne un reper central pentru stabilitatea portofoliilor.

Bloomberg arată că și factorii politici influențează piața. Atacurile constante ale președintelui american la adresa Fed ridică întrebări privind independența instituției. Această situație adaugă un nivel suplimentar de incertitudine pentru investitori. În consecință, tot mai mulți aleg să își îndrepte atenția către aur.

Aurul a înregistrat o apreciere de 30% de la începutul acestui an. Performanța confirmă poziția sa de activ de referință pe piața globală. Investitorii au urmărit cu atenție această evoluție, în condițiile unei volatilități accentuate pe bursele internaționale.

Argintul a avut o creștere și mai pronunțată în aceeași perioadă. Prețul său a urcat cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani. Depășirea pragului de 40 de dolari pe uncie a atras atenția analiștilor. Evoluția arată că interesul pentru metalele prețioase se manifestă pe un spectru mai larg.

Această tendință confirmă modificarea strategiilor de investiții la nivel global. Aurul și argintul devin puncte de atracție în perioade de incertitudine economică. Specialiștii consideră că ambele active beneficiază de un context favorabil. Creșterile recente reflectă adaptarea rapidă a piețelor la schimbările macroeconomice.