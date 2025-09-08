Conform ultimelor date ale Institutului Naţional de Statistică, aproximativ 15% dintre români întârzie plata facturilor, în special la gaze, căldură și energie electrică. Tot mai multe persoane ajung să amâne și ratele bancare. Specialiștii recomandă negocierea cu băncile sau refinanțarea, pentru a evita situațiile critice.

Date recente publicate de Institutul Național de Statistică arată că aproape 15% dintre români nu reușesc să achite la timp facturile la utilități, principala cauză fiind lipsa banilor. Cheltuielile vizate sunt esențiale pentru orice gospodărie: întreținerea locuinței, plata împrumuturilor și a serviciilor de bază.

În ceea ce privește restanțele raportate anul trecut, cele mai multe au vizat costurile de întreținere. Aproximativ 94,9% dintre cazuri au fost legate de facturile pentru apă, gaze, energie electrică și căldură.

Cea mai mare majorare a fost înregistrată la energia electrică, al cărei preț a urcat cu 62,97% după eliminarea plafonării prin O.U.G. 6/2025.

Au fost raportate creșteri importante și la alte servicii esențiale, precum gazele naturale și încălzirea centrală, unde tarifele au avansat cu 34,44%. Energia termică s-a scumpit cu 13,63%, în timp ce prețurile la articolele de tricotaj au crescut cu 7,36%.

În plus, detergenții au consemnat o creștere de 5,21%, iar produsele din tutun, inclusiv țigările, au fost mai scumpe cu 5,82%. În ceea ce privește medicamentele, acestea au avut o ajustare mai redusă, de 2,93%.

Achitarea ratelor către bănci rămâne o prioritate pentru majoritatea gospodăriilor, însă aproape 9,8% au declarat că au acumulat întârzieri la împrumuturi, altele decât cele pentru locuința principală, din cauza problemelor financiare.

Totodată, crește ponderea celor care înregistrează restanțe mai mari de trei luni. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, rata creditelor neperformante a ajuns la 2,81% la sfârșitul lunii iunie 2025, față de 2,53% în martie.

Un an mai devreme, în iunie 2024, nivelul era de 2,49%. În termeni bancari, un credit devine neperformant atunci când întârzierile depășesc 90 de zile, fie pentru plata principalului, fie pentru dobândă, sau dacă există semne că debitorul nu va putea rambursa suma integral.

Specialiștii recomandă celor aflați în astfel de situații să discute cu instituțiile financiare pentru reconfigurarea ratelor, să caute oferte cu dobânzi mai mici sau, în cazuri limită, să apeleze la procedura de insolvență personală.

Pe lângă creșterile la energie, în ultima perioadă, fructele proaspete au consemnat un avans de 39,74%, fiind categoria cu cea mai mare majorare. Urmează fructele și conservele din fructe, unde s-a înregistrat o scumpire de 27,92%. De asemenea, citricele au costat mai mult cu 17,32% față de luna iulie 2024.

Alte produse alimentare au avut evoluții similare. Prețurile la legume și conserve de legume au crescut cu 15,98%, pâinea s-a scumpit cu 6,43%, iar cafeaua cu 13,05%. În cazul uleiului comestibil, s-a raportat o creștere de 10,05%, iar ouăle au fost mai scumpe cu 5,7%.

Nici băuturile alcoolice nu au făcut excepție. Berea a urcat cu 4,38%, iar vinul cu 4,94%. Totodată, laptele de vacă a avut o creștere de 7,38%, iar margarina a înregistrat un plus de 6,63%.