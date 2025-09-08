Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că, de la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE, o schimbare importantă pentru mai multă transparenţă, siguranţă şi accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Totuși, angajatorii nu trebuie mute datele, totul este deja în sistem, ei trebuie doar să-și creeze un cont, potrivit România TV.

Ordinul nr. 1107/2025 privind procedura de acces în vederea completării, transmiterii și interogării datelor în/din registrul general de evidență a salariaților – Reges Online a fost publicat în Monitorul Oficial în primăvară.

Potrivit lui, au obligația de a întocmi și accesa Reges Online, de a completa și transmite elementele contractului individual de muncă, privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea acestuia, următoarele categorii de angajatori:

persoane fizice sau juridice de drept privat;

instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă;

misiunile diplomatice, oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România, institutele culturale și reprezentanțele comerciale și economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetățenia română sau pentru străinul cu drept de muncă în România.

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele, punctele de lucru sau alte unități fără personalitate juridică ale angajatorilor au obligația de a înființa, completa și transmite Reges Online, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

au primit delegare de competență pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

au primit delegare de competență pentru completarea și transmiterea datelor în Reges Online.

Angajatorii trebuie să știe că pot desemna unul sau mai mulți salariați care să completeze, transmită și prelucreze datele în Reges Online. Desemnarea se face prin decizie scrisă de către angajator. Ei au și opțiunea de a contracta serviciul de completare și transmitere a datelor în Reges Online, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori, cu respectarea GDPR. Angajatorii care au contractat serviciul de completare și transmitere a datelor în Reges Online au obligația de a completa și transmite în acesta, utilizând opțiunea „Delegare”, următoarele date:

datele de identificare ale prestatorului — CUI/CIF, denumirea prestatorului;

data încheierii contractului de prestări servicii;

data de început a prestării de servicii;

durata contractului de prestări servicii;

data încetării contractului de prestări servicii.

Transmiterea datelor se realizează în termen de trei zile lucrătoare de la data încheierii, respectiv încetării contractului de prestări servicii. În cazul în care, pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului, angajatorii folosesc aplicații informatice proprii de gestiune a salariaților, aceste aplicații trebuie să cuprindă și să furnizeze elementele/datele obligatorii care sunt publicate pe portalul reges.inspectiamuncii.ro.

Accesul angajatorilor la Reges Online se face individual, după cum urmează:

prin utilizarea identității digitale acordate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin aplicația RoeID;

prin utilizarea unui certificat digital calificat, în condițiile Legii nr. 214/2024;

prin obținerea aprobării unei solicitări de activare a contului, până la obținerea accesului conform lit. a) sau b), dar nu mai mult de 30 de zile, de la inspectoratul teritorial de muncă căruia i se adresează la ghișeu, în baza identificării vizuale și verificării cărții de identitate a solicitantului.

Autorizarea accesului la registru a unui angajator se face după cum urmează:

pentru reprezentanții legali ai angajatorilor înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) autorizarea se realizează automat de către sistem, prin verificarea în RECOM a calității solicitantului;

pentru reprezentanții legali ai angajatorilor neînregistrați la ONRC, autorizarea se face prin încărcarea în portal a următoarelor documente, pe care se aplică semnătura digitală pentru certificarea conformității cu originalul, și anume: hotărârea judecătorească de înființare sau alt act constitutiv, certificatul de înregistrare fiscală, actul care atestă calitatea de reprezentant legal a solicitantului;

pentru împuterniciții desemnați de reprezentanții legali ai angajatorilor cu capital privat, autorizarea se face prin încărcarea în portal a următoarelor documente, pe care se aplică de către respectivii împuterniciți semnătura digitală pentru certificarea conformității cu originalul, și anume: certificat de înregistrare la ONRC sau certificatul de înregistrare fiscală, hotărârea judecătorească de înființare sau alt act constitutiv, împuternicire notarială pentru solicitant sau, după caz, contractul de prestări servicii/actul adițional la acesta din care rezultă obligația prestatorului, prin reprezentantul legal al acestuia, de creare a contului de acces al angajatorului în Registru;

pentru împuterniciții desemnați de reprezentanții legali ai angajatorilor cu capital de stat, autorizarea se face prin încărcarea în portal a următoarelor documente, pe care se aplică semnătura digitală pentru certificarea conformității cu originalul, și anume: act constitutiv, act care atestă calitatea reprezentantului legal, certificatul de înregistrare fiscală și împuternicire semnată digital de către reprezentantul legal sau împuternicire notarială pentru solicitant;

pentru reprezentanții legali și împuterniciții angajatorilor prevăzuți de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, autorizarea se face prin încărcarea în portal a următoarelor documente, pe care se aplică semnătura digitală pentru certificarea conformității cu originalul, și anume: act care atestă calitatea reprezentantului legal, certificatul de înregistrare fiscală și actul administrativ semnat digital de către reprezentantul legal de desemnare a împuternicitului.

Angajatorii au obligația de a solicita accesul în registru în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 295/2025. Astfel, termenul limită este 30 septembrie 2025. În această perioadă, angajatorii au obligația de a completa și transmite în registru toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării registrului. Este vorba despre informațiile care nu se regăsesc în vechiul sistemul informatic și care trebuie transmise în noul registru.

Atenție! Angajatorii care au transmis date în registru anterior datei de 31 martie 2025, pot transmite în continuare fișiere generate din Revisal, atât online, cât și la ghișeele inspectoratului teritorial de muncă, doar până la data înregistrării în Reges Online, fără a depăși termenul de șase luni.