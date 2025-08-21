Scopul reglementării este de a preveni suprapunerile de program și de a elimina situațiile în care unii angajați încheie mai multe contracte, a căror durată cumulată depășește chiar și 24 de ore pe zi, ceea ce ridică suspiciuni privind imposibilitatea desfășurării activității în mod real.

Proiectul stabilește că angajații care au mai multe contracte vor fi obligați să declare existența acestora și numărul de ore aferente fiecăruia. Datele vor putea fi verificate în Registrul General de Evidență a Salariaților (REVISAL/REGES – ONLINE). În același timp, angajatorii vor trebui să țină cont de programul declarat de salariat pentru a evita suprapunerile.

Executivul atrage atenția că, în prezent, Codul muncii reglementează raporturile de muncă pentru toți angajații, indiferent de natura juridică a angajatorului, iar aplicarea limitării doar în sectorul public ar reprezenta o discriminare nejustificată. De aceea, Guvernul recomandă o abordare unitară, valabilă și pentru angajatorii privați, conform Profit.ro .

Guvernul precizează că nu angajații vor fi sancționați pentru depășirea limitei de 12 ore, ci angajatorii care permit sau tolerează suprapunerea programului de lucru. În opinia Executivului, scopul proiectului nu este penalizarea celor care prestează ore suplimentare, ci eliminarea cazurilor abuzive în care un angajat apare cu contracte multiple ce, însumate, depășesc limitele legale și practice.

Astfel, responsabilitatea va reveni Inspecției Muncii, care va avea sarcina de a controla și sancționa angajatorii ce nu respectă reglementările.

Pentru aplicarea măsurii, Guvernul arată că sunt necesare schimbări legislative suplimentare, astfel încât angajatorii să poată verifica în Registru contractele existente la alte firme sau instituții. În plus, Executivul recomandă ca obligația de declarare a contractelor multiple să fie aplicată și funcționarilor publici, pentru a asigura un tratament egal tuturor angajaților.

În acest context, fiecare salariat ar urma să completeze o declarație pe propria răspundere privind existența celorlalte contracte, fie ele încheiate la stat sau în mediul privat.

Limitarea timpului de lucru la 12 ore pe zi pentru cei cu mai multe contracte ar putea afecta mii de angajați din România, în special în domenii precum sănătatea, educația sau IT, unde este frecvent ca o persoană să cumuleze mai multe joburi. Totodată, măsura urmărește să ofere un cadru legal mai clar, care să prevină abuzurile și să protejeze sănătatea salariaților.

Executivul consideră că reglementarea va aduce mai multă transparență și disciplină pe piața muncii și va reduce riscul ca unii angajatori să încheie contracte fictive cu persoane care, în realitate, nu pot presta activitatea conform orelor declarate.