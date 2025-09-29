Conform datelor oficiale citate de BBC, 50,4% dintre alegători au votat pentru introducerea cărților de identitate electronice, în timp ce 49,6% s-au opus. Rezultatul a surprins analiștii, în condițiile în care sondajele de opinie indicau anterior un sprijin de până la 60%.

Această diviziune arată sensibilitatea subiectului, chiar și într-o țară cu o lungă tradiție a consultării populare prin referendumuri.

Este pentru a doua oară când elvețienii se pronunță asupra identității digitale. Prima variantă, respinsă în 2021, prevedea un sistem gestionat parțial de operatori privați, ceea ce a stârnit îngrijorări privind centralizarea și utilizarea datelor.

De această dată, guvernul și ambele camere ale parlamentului au susținut o versiune modificată, în care administrația publică are control exclusiv asupra sistemului.

Potrivit planului aprobat, identitatea digitală va fi complet opțională. Cetățenii vor putea continua să folosească documentele de identitate clasice, așa cum o fac de zeci de ani. În plus, datele nu vor fi stocate într-o bază centralizată, ci direct pe telefoanele mobile ale utilizatorilor. Această soluție a fost gândită pentru a răspunde criticilor legate de riscul ca datele personale să fie accesate de instituții sau de companii private.

Un element esențial al noului sistem este limitarea accesului la informații. Autoritățile care verifică identitatea vor putea vizualiza doar datele necesare pentru fiecare situație. De exemplu, la confirmarea vârstei sau a cetățeniei, nu vor fi vizibile și alte informații personale. Astfel, guvernul speră să reducă temerile privind posibilitatea de supraveghere generalizată a populației.

Partizanii e-ID-ului susțin că măsura va simplifica numeroase proceduri cotidiene, de la semnarea online a contractelor până la dovada vârstei pentru achiziționarea unor produse.

Criticii, însă, care au reușit să strângă semnăturile necesare pentru organizarea referendumului, avertizează că există în continuare riscul ca datele să fie utilizate abuziv. Ei subliniază că niciun sistem digital nu este complet sigur, iar atacurile cibernetice sau eventuale scurgeri de date pot pune în pericol confidențialitatea cetățenilor.

Referendumul din Elveția vine la scurt timp după ce guvernul britanic a anunțat intenția de a introduce un sistem propriu de identitate digitală, obligatoriu pentru angajare. Spre deosebire de varianta elvețiană, cea britanică ar avea un rol mai limitat, dar criticii din Regatul Unit ridică aceleași întrebări legate de protecția datelor și de posibilitatea abuzurilor.

Elveția are o reputație îndelungată în materie de protecție a vieții private. De la legile privind secretul bancar până la restricțiile impuse serviciului Google Street View, autoritățile au apărat cu strictețe confidențialitatea cetățenilor.