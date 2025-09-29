Primele fulgi de zăpadă din acest sezon au fost semnalate luni dimineață la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, iar echipajele de deszăpezire din Brașov se pregătesc să intervină pentru curățarea șoselelor. Strat subțire de zăpadă, de 1-2 centimetri în unele zone, s-a depus pe Transfăgărășan, la altitudini de peste 2.000 de metri. Temperaturile au fost negative în această dimineață, înregistrându-se -1,4 grade Celsius.

Deși zăpada nu afectează încă circulația rutieră, drumarii din cadrul Districtului Bâlea vor acționa pe parcursul zilei cu utilaje dotate cu lamă și vor răspândi materiale antiderapante, pregătindu-se pentru eventuale precipitații în zilele următoare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să își adapteze viteza la condițiile de drum.

DRDP Brașov a transmis pe Facebook:

„Prima ninsoare din acest sezon pe #Transfăgărășan! În zona #Bâlea Lac peisajul s-a albit în această dimineață în urma ninsorii. Cu toate că deocamdată #zăpada depusă nu prezintă probele, colegii noștri din cadrul Districtului Bâlea vor intervenii în cursul zilei cu utilajele dotate cu lamă și vor răspândi și materiale antiderapante, mai ales că în zilele următoare ne așteptăm ca situația să se înrăutățească! În același timp, îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum!”

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de la 29 septembrie, ora 10:00, până pe 2 octombrie, ora 10:00, avertizând asupra unei răciri semnificative a vremii.

Românii trebuie să se pregătească pentru o perioadă rece, cu ploi moderate și primele ninsori la altitudini mari. Temperaturile maxime vor fi, în general, între 11 și 20 de grade Celsius, iar minimele între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

Precipitațiile vor fi temporare pe majoritatea teritoriului, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei se pot acumula 20-25 l/mp. Cei care intenționează drumeții la munte sunt sfătuiți să fie atenți, deoarece la altitudini de peste 1.700 metri vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5-10 cm.

Prognoza meteo pentru București

Luni, 29 septembrie : vreme rece, cer predominant noros, ploi temporare; maxima: 16-18°C, minima: 8-9°C.

: vreme rece, cer predominant noros, ploi temporare; maxima: 16-18°C, minima: 8-9°C. Marți, 30 septembrie : vreme răcoroasă, cer temporar noros, ploi slabe; maxima: 19°C, minima: 6-8°C.

: vreme răcoroasă, cer temporar noros, ploi slabe; maxima: 19°C, minima: 6-8°C. Miercuri, 1 octombrie: temperaturi scăzute, cer temporar noros, probabilitate de ploaie spre sfârșitul zilei; maxima: 16-18°C, minima: 7-8°C.

Meteorologii recomandă șoferilor și iubitorilor de drumeții să fie precauți, adaptându-se la condițiile de drum și la schimbările rapide de temperatură, mai ales în zonele montane.