ADR a explicat că personalul instituției procesează peste 6.000 de solicitări de înrolare în ROeID zilnic. În prezent există mai mult de 46.000 de solicitări aflate în curs de soluționare, ceea ce face ca timpii de răspuns să fie mai mari.

Autoritatea a precizat că aceste întârzieri nu sunt generate de lipsa de interes, ci de necesitatea respectării unor standarde stricte și a unor verificări suplimentare pentru validarea identității digitale.

Procesul de validare este realizat exclusiv de personalul ADR, care a parcurs cursuri specializate în domeniul forensics și al detectării deep-fake-urilor. Verificările suplimentare au rolul de a garanta că fiecare identitate digitală este confirmată corect și în siguranță.

ADR a subliniat că resursele umane sunt limitate, pe fondul blocării angajărilor și reducerilor salariale din sectorul public. Astfel, angajații ADR preiau sarcinile suplimentare de validare, pe lângă activitățile curente de mentenanță și suport pentru platforme digitale critice, precum Ghișeul.ro, SAET, SEAP, PCUe sau Cloudul Guvernamental.

Autoritatea a arătat că, în ciuda acestor provocări, echipa rămâne pe deplin implicată și continuă procesarea cererilor, pentru ca fiecare cetățean și operator economic să poată beneficia de identitatea digitală. Instituția consideră că identitatea digitală reprezintă fundamentul unei administrații moderne, sigure și eficiente, un pas major pentru România digitală.

Aplicația ROeID, dezvoltată de ADR, oferă un singur set de credențiale care simplifică accesul la serviciile publice și înlocuiește birocrația și drumurile la ghișee.

Un exemplu este integrarea cu platforma Ghișeul.ro, unde utilizatorii sunt redirecționați automat către hub.mai.gov, fără a mai fi nevoie de validarea cardului bancar sau de crearea unui cont suplimentar. Acest lucru permite efectuarea unor plăți online mai rapide și mai sigure.

Potrivit datelor comunicate, până acum au fost validate peste 252.000 de identități digitale prin ROeID. Aplicația mobilă a înregistrat 205.700 de instalări, dintre care 163.000 pe Android și 42.700 pe iOS.

În prezent, 24 de furnizori de servicii digitale utilizează deja autentificarea prin ROeID, ceea ce confirmă extinderea integrării și atractivitatea soluției la nivel național.

ADR a precizat că identitatea digitală ROeID a fost auditată și certificată de Rețeaua de Cooperare a Uniunii Europene, conform Regulamentului eIDAS. Sistemul a obținut nivelul de încredere „substanțial” și este recunoscut oficial în întreaga Uniune Europeană.

Acest lucru înseamnă că cetățenii români pot utiliza identitatea digitală ROeID pentru a accesa în siguranță servicii publice transformatoare și pentru a beneficia de aceleași drepturi ca și cetățenii altor state membre.

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș-Cristian Vlad, a arătat că prin integrarea cu platforme precum Ghișeul.ro se demonstrează faptul că digitalizarea poate fi simplă, sigură și europeană.