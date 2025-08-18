Mastercard și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) au încheiat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea și diversificarea platformei Ghișeul.ro, cu scopul de a accelera digitalizarea serviciilor publice din România și de a oferi funcționalități adaptate nevoilor cetățenilor și companiilor.

Platforma, deja considerată un reper în relația dintre cetățeni, mediul privat și administrația publică, a înregistrat la începutul lunii august 2,68 milioane de utilizatori activi, care au realizat peste 3,8 milioane de tranzacții, în valoare totală de 4,9 miliarde de lei.

Mastercard a contribuit cu expertiză analitică, date tranzacționale anonimizate și cercetări de piață, pentru a formula recomandări care să faciliteze creșterea adopției la nivel național. Studiile au vizat barierele și așteptările utilizatorilor și au fost inspirate din modele de succes implementate în Danemarca, Estonia și Singapore, state recunoscute pentru eficiența digitalizării serviciilor publice.

România se află în prezent pe locul 47 din 67 de economii în clasamentul IMD World Digital Competitiveness 2024, ceea ce subliniază nevoia de accelerare a transformării digitale în sectorul public.

Alexandra-Maria Chivu, vicepreședinte ADR, a evidențiat că Ghișeul.ro este un exemplu relevant de transformare digitală, oferind acces facil și fără comision la plata a sute de taxe și servicii publice. Ea a subliniat că, prin colaborarea cu Mastercard și utilizarea datelor și analizelor avansate, platforma poate fi dezvoltată într-o variantă mai intuitivă și mai adaptată nevoilor cetățenilor, ceea ce consolidează angajamentul instituției față de o administrație modernă și accesibilă.

„Platforma Ghiseul.ro reprezintă un exemplu elocvent de transformare digitală cu impact real și imediat. În prezent, oferim posibilitatea de a plăti peste 500 de taxe și servicii publice într-un mod simplu, rapid și sigur, inclusiv prin intermediul aplicației mobile, fără comision. Acum, colaborarea cu Mastercard ne-a permis să înțelegem mai profund nevoile cetățenilor și să definim direcții strategice pentru dezvoltarea platformei Ghiseul.ro. Folosind date și analize avansate, putem construi o platformă mai intuitivă, mai accesibilă și mai aproape de nevoile reale ale utilizatorilor, accelerând astfel transformarea digitală a serviciilor publice. Acesta este mai mult decât un obiectiv administrativ – este un angajament față de cetățeni”, a declarat Alexandra-Maria Chivu, Vicepreședinte ADR.

Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România & Croația, a subliniat că digitalizarea serviciilor publice reprezintă o responsabilitate asumată de companie. El a amintit parteneriatul de lungă durată cu platforma Ghișeul.ro și sprijinul acordat pentru dezvoltarea aplicației mobile, menționând că Mastercard își folosește expertiza pentru a susține o transformare digitală autentică, orientată către nevoile cetățenilor și către o administrație modernă și accesibilă.

„Acest proiect este un exemplu concret al modului în care datele și tehnologia pot fi folosite în beneficiul cetățenilor. Pentru Mastercard, implicarea în digitalizarea serviciilor publice este o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu consecvență. Suntem parteneri ai platformei Ghișeul.ro încă din 2011, iar în 2023 am susținut dezvoltarea aplicației mobile. Astăzi, este firesc să construim mai departe, aplicând expertiza noastră pentru a susține o transformare digitală autentică, ghidată de nevoi reale. Suntem mândri să contribuim la conturarea unei administrații publice moderne, centrate pe experiența utilizatorului și accesibilitate”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager, Mastercard România & Croația.

Printre obiectivele comune Mastercard–ADR se numără:

creșterea notorietății platformei,

extinderea serviciilor (plăți pentru parcări, utilități, transport public, programări online),

centralizarea serviciilor publice într-un punct unic de acces,

stimularea utilizării de către companii, unde rata de adopție este de doar 47%, în ciuda unei notorietăți de 89%.

În prezent, 99% dintre utilizatori declară că vor continua să folosească platforma, confirmând nivelul ridicat de satisfacție și potențialul ridicat al Ghișeul.ro de a deveni un hub digital central pentru administrația publică din România.